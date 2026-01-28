دوري أبطال أوروبا.. ليلة الأربعاء تبوح بأسرار المتأهلين!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يضمن سوى فريقين مكانهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة مساء الأربعاء، حيث ضمن كل من أرسنال وبايرن ميونيخ مكانهما في الدور التالي.

وتم تأكيد تأهل 13 فريقاً آخر لدور الـ16 أو الأدوار الإقصائية، وهم؛ أتالانتا، أتلتيكو مدريد، برشلونة، تشيلسي، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، سبورتينج لشبونة، وتوتنهام.

وفي غضون ذلك، تم إقصاء 4 فرق من البطولة قبل مباريات يوم الأربعاء، حيث خرج كل من؛ آينتراخت فرانكفورت، وكيرات ألماتي، وسلافيا براج، وفياريال، وستقام مباريات الأدوار الإقصائية في 17 و18 فبراير و24 و25 فبراير، قبل أن يقام دور الـ16 في 10 و11 مارس و17 و18 مارس.

لكن ما الذي يحتاجه كل فريق ليلة الأربعاء؟ لخطف فرصة التأهل إلى المراكز الثمانية الأولى أو بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث أنه من المتوقع أن تكون الجولة الأخيرة مثيرة للغاية.

ضمن كل من أرسنال (الأول 21 نقطة) وبايرن ميونيخ (الثاني 18 نقطة) التأهل ضمن المراكز الثمانية الأولى.

مع 7 انتصارات من أصل 7، يمتلك أرسنال سجلاً مثالياً في مرحلة الدوري. ويزور فريق كيرات، متذيل الترتيب، ملعب الإمارات، في الليلة الأخيرة، حيث يحتاج أرسنال إلى التعادل لتأكيد صدارة الترتيب، ونظرياً، الحصول على أفضل قرعة لدور الـ16.

بايرن ميونيخ هو الفريق الوحيد الآخر الذي يملك فرصة لإنهاء الموسم في الصدارة، حيث يحتاج هاري كين ورفاقه للفوز على آيندهوفن في هولندا، وخسارة أرسنال بفارق 5 أهداف.

يحتاج ريال مدريد (المركز 3 بـ 15 نقطة)، نظرياً، إلى تجنب الخسارة أمام بنفيكا مساء الأربعاء فقط للتأهل إلى دور الـ16، حيث يتفوق بفارق الأهداف على بعض الفرق التي تملك 13 نقطة. أما بنفيكا (المركز 29: 6 نقاط) فيحتاج للفوز ليحافظ على أي فرصة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويحتاج ليفربول (المركز 4: 15 نقطة) إلى الفوز على كاراباخ (المركز 18: 10 نقاط) لضمان مكان في دور الـ16، بينما سيتأهل الفريق الأذربيجاني إلى الأدوار الإقصائية إذا تجنب الهزيمة أمام "الريدز".

يحتاج توتنهام، (المركز 5: 14 نقطة) إلى الفوز على فرانكفورت الذي تم إقصاؤه بالفعل (المركز 33: 4 نقاط) ليضمن مركزاً مع الثمانية الأوائل، ولكن التعادل سيكون كافياً أيضاً إذا تعادلت أو خسرت 5 فرق على الأقل من؛ أتالانتا، وأتلتيكو مدريد، ومان سيتي، وسبورتينج لشبونة، وبرشلونة، وتشيلسي، ونيوكاسل، وباريس سان جيرمان، وليفربول.

يتقابل باريس سان جيرمان (المركز 6: 13 نقطة) ونيوكاسل (المركز 7: 13 نقطة) مساء الأربعاء؛ فوز باريس سان جيرمان سيؤهله إلى المراكز الثمانية الأولى بفضل فارق الأهداف الكبير، بينما يكفي الفوز لنيوكاسل لنفس السبب؛ وقد يكون التعادل في هذه المباراة كافياً للفريقين للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

بينما يحتاج تشيلسي، (المركز 8: 13 نقطة)، إلى الفوز ليحظى بفرصة التأهل مباشرة، بينما يحتفظ نابولي (المركز 25: 8 نقاط) بفرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية إذا انتصر.

ويحتاج برشلونة (المركز 9: 13 نقطة) إلى الفوز على كوبنهاجن (المركز 26: 8 نقاط) ليحظى بفرصة إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، بينما يمكن للضيوف التأهل إلى الأدوار الإقصائية إذا فازوا في كامب نو، لكن هذا السيناريو يعتمد على فشل فريقين على الأقل من الفرق التسعة الأخرى التي لديها 8 أو 9 أو 10 نقاط في تحقيق النتائج المرجوة.

ويحتل سبورتينج لشبونة (المركز 10: 13 نقطة) ويحتاج للفوز على أتلتيك بلباو (المركز 23: 8 نقاط) ليحظى بفرصة إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، بينما يحتاج الفريق الباسكي إلى الانتصار لينال فرصة التأهل للأدوار الإقصائية.

فيما يحتاج مانشستر سيتي (المركز 11: 13 نقطة)، إلى الفوز على جلطة سراي (المركز 17: 10 نقاط) وأن تسير نتائج المباريات الأخرى في صالحه للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، بينما سيتأهل الفريق التركي إلى الأدوار الإقصائية إذا تجنب الهزيمة.

ويحتل أتلتيكو (المركز 12: 13 نقطة) ويحتاج إلى الفوز على بودو/جليمت (المركز 28 : 6 نقاط) ليحظى بفرصة إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، بينما يتعين على الضيوف الفوز ليفوزوا بفرصة التأهل للأدوار الإقصائية.

ويتعين على أتالانتا (المركز 13: 13 نقطة) التغلب على أونيون سان جيلواز، ليتمكن من الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، بينما يتعين على الفريق البلجيكي (المركز 31: 6 نقاط) الفوز ليحظى بفرصة التأهل للأدوار الإقصائية، على أن تسير نتائج أخرى لصالحه أيضاً.

وقد ينهي إنتر ميلان، (المركز 14: 12 نقطة)، الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى إذا فاز على بروسيا دورتموند (المركز 16: 11 نقطة)، بينما يملك الفريق الألماني، والذي ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية على الأقل، فرصة ضئيلة للغاية للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى إذا فاز مساء الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس (المركز 15: 12 نقطة)، ولا يزال بإمكانه إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في حال فوزه، بينما يحتل خصمه موناكو (المركز 21: 9 نقاط) وسيتأهل إلى الأدوار الإقصائية في حال فوزه بهذه المباراة.

وسيتأهل مارسيليا، (المركز 19: 9 نقاط)، إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على كلوب بروج (المركز 27: 7 نقاط)، الذي يجب عليه التغلب على الفريق الفرنسي ليحظى بفرصة الحصول على مكان في الأدوار الإقصائية، لكنه يحتاج إلى عدد من النتائج الأخرى التي تصب في مصلحته.

ويحتاج باير ليفركوزن، (المركز 20: 9 نقاط)، إلى الفوز على فياريال الذي تم إقصاؤه بالفعل (المركز 35: 1 نقطة) لضمان مكان في الأدوار الإقصائية، في حين أن التعادل قد يكون كافياً إذا سارت نتائج المباريات الأخرى في صالحه.

ويحتل آيندهوفن (المركز 22: 8 نقاط)، ومن شبه المؤكد أنه سيتأهل إلى الأدوار الإقصائية في حال فوزه على بايرن ميونيخ، الذي تأهل بالفعل إلى الدور التالي إلى جانب أرسنال.

كما يحتل أولمبياكوس (المركز 24: 8 نقاط) ويواجه أياكس (المركز 32: 6 نقاط) يحتاج كلا الفريقين للفوز للحصول على فرصة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يحتاج بافوس (المركز 30: 6 نقاط) للفوز على سلافيا براغ الذي تم إقصاؤه بالفعل (المركز 34: 3 نقاط) من أجل الحصول على فرصة لإنهاء الموسم في مراكز التأهل للأدوار الإقصائية في الجدول.