كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»

واشنطن (أ ب)

سجّل كاواي ليونارد 21 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 16 نقطة ومرّر 10 تمريرات حاسمة، ليقودا لوس أنجلوس كليبرز للفوز على يوتا جاز 111/ 99 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وأصبح هذا الفوز هو التاسع لكليبرز في آخر عشر مباريات. أضاف كريس دان 14 نقطة وحقق أفضل رقم له هذا الموسم بقطع الكرة خمس لفريق كليبرز.

وكان هذا الانتصار هو الـ22 مقابل الخسارة في 24 مباراة لفريق كليبرز، الذي يملك أفضل سجلٍّ في الدوري منذ عيد الميلاد.

وفاز كليبرز في 16 مباراة من آخر 19 مباراة لهم، وذلك مباشرة بعد أن سجلوا 3 انتصارات مقابل 16 خسارة في الـ19 مباراة التي سبقتها. واستعاد فريق يوتا جهود لاوري ماركانين، الذي غاب عن آخر سبع مباريات بسبب المرض، وسجل اللاعب 19 نقطة. وسجل آيس بايلي 20 نقطة، وأضاف برايس سنسابو 13 نقطة لفريق جاز، الذي حقق الفوز في 15 مباراة وخسر في 32، وكانت هذه هي الخسارة السابعة للفريق في آخر ثماني مباريات.

وكانت هذه هي ثاني مرة في آخر 30 مباراة يفشل فيها يوتا في تسجيل 100 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على بورتلاند ترايل بليزرز 115/ 111، ونيويورك نيكس على ساكرامنتو كينجز 103/ 87، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مليواكي بكس 139/ 122.

وتغلّب أوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو أورليانز بيليكانز 104/ 95، وفينيكس صنز على بروكلين نتس 106/ 102، وديترويت بيستونز على دنفر ناجتس 109/ 107.