1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية بنجاح كبير فعاليات النسخة الثامنة من «سباق الأمنيات»، الذي احتضنته جزيرة الحديريات في أبوظبي، وسط مشاركة مجتمعية واسعة تجاوزت 1300 مشارك من مختلف الفئات العمرية، في إطار قيم التلاحم والتكافل التي يرسّخها عام «الأسرة».

وأُقيم السباق برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وبحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب حشد من كبار الشخصيات، ما عكس المكانة الإنسانية الراسخة للحدث، وحجم الدعم الرسمي والمجتمعي الذي يحظى به على المستويين المؤسسي والشعبي.

وجاءت هذه النسخة بدعم رئيسي من صندوق أبوظبي للتنمية، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، حيث شهد السباق حضوراً ومشاركة فاعلة من موظفي الصندوق، في تأكيد عملي على التزامه المستدام بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإنساني العميق.

وشهد «سباق الأمنيات» أجواءً عائلية مفعمة بالحيوية، تخلّلتها فعاليات ترفيهية وتجارب مجتمعية متكاملة، حوّلت الحدث إلى مهرجان إنساني مفتوح يجمع الأسرة والمجتمع حول رسالة واحدة. ولم تكن الخطوات التي قطعها المشاركون مجرد مسار رياضي، بل رسائل دعم وأمل للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، حيث خُصّص ريع السباق للمساهمة في تحقيق أمنياتهم ومساندتهم خلال رحلتهم العلاجية.

وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن بالغ شكره وتقديره لتوجيهات الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان ودعمها المتواصل، مؤكداً أن رعايتها تشكّل ركيزة أساسية لاستدامة هذه المبادرة. كما ثمّن الزبيدي الدعم الكريم والمستمر من صندوق أبوظبي للتنمية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسّد نموذجاً رائداً للشراكات المؤثّرة، التي تُسهم في خدمة القضايا الإنسانية وتُعزّز مفهوم الأسرة المتماسكة الداعمة لأبنائها.

كما أكّد الزبيدي على أن الإقبال اللافت والمشاركة الواسعة في هذه النسخة يعكسان مستوى الوعي المجتمعي والالتزام الإنساني تجاه دعم الأطفال المرضى، لافتاً إلى أن «سباق الأمنيات» بات محطة سنوية راسخة ينتظرها المجتمع لما تحمله من أثر إنساني مباشر، ورسالة أمل تتحوّل إلى أمنيات تتحقّق وابتسامات تُرسم على وجوه الأطفال وعائلاتهم.