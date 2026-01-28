دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت الجولة السابعة من تصفيات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/ 26 تغييرات كبيرة بعد عدة نتائج مفاجئة. فبعد هزيمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وتعثّر أتالانتا وأتلتيكو مدريد، بات برشلونة في وضع قوي للغاية للتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 ضمن أفضل 8 فرق.

وارتقى فريق هانسي فليك من المركز الخامس عشر إلى المركز التاسع، بفضل فوزه على سلافيا براغ (2-4)، ليحصد 13 نقطة، متساوياً مع 7 فرق أخرى، 3 منها ضمن أفضل 8 فرق حالياً (باريس سان جيرمان، نيوكاسل، وتشيلسي).

رغم خسارة فريق لويس إنريكي أمام سبورتينج لشبونة (2-1)، إلا أنه لا يزال في المركز السادس، بينما صعد نيوكاسل وتشيلسي إلى منطقة التأهل المباشر، بفضل فوزيهما على آيندهوفن (3-0) وبافوس (1-0) على التوالي. في المقابل، خرج مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتالانتا من قائمة أفضل 8 فرق بسبب تعثرهم في الجولة.

وتلقّى فريق بيب جوارديولا هزيمة ساحقة أمام بودو/غليمت في النرويج (3-1)، بينما اكتفى أتالانتا بالتعادل في تركيا أمام جلطة سراي (1-1). في المقابل، خسر أتالانتا على أرضه أمام أتلتيك بلباو (2-3). لو فازت الفرق الثلاثة في هذه الجولة، لكانت قد ضمنت مكانها عملياً في دور الـ 16، وخاصة الفريقين الإنجليزي والإيطالي.

كل هذه النتائج جعلت برشلونة في وضع جيد للغاية للتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 برصيد 16 نقطة، بشرط أن يفوز البلوجرانا على كوبنهاجن (المركز 26) في ملعب سبوتيفاي كامب نو، مساء الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

وبفضل فوزه على سلافيا براج، حصد برشلونة 13 نقطة، مسجّلاً 18 هدفاً ومستقبلاً 13 هدفاً، بفارق +5. سيكون الفوز المريح مفتاحاً لتحسين فرصهم في التأهل، لكن جدول المباريات ونتائج الجولة القادمة قد تسمح لبرشلونة بحجز المركز السابع أو الثامن، حتى مع فوز صعب على الفريق الدنماركي.

وتعادل كوبنهاجن 1-1 على أرضه أمام نابولي، بالجولة الماضية، ولم يحقق سوى فوزين في دور المجموعات، أحدهما في إسبانيا ضد فياريال (2-3). وسجّل الدنماركيون 11 هدفاً واستقبلوا 17 هدفاً، ما يجعلهم من بين الفرق ذات الدفاع الأسوأ في البطولة.

فما الذي يحتاجه برشلونة للتأهل مباشرة إلى دور الـ 16؟

الفرق التي تملك نفس عدد النقاط مع برشلونة، ولكن بفارق أهداف أفضل، هي، باريس سان جيرمان، ونيوكاسل، وتشيلسي. تليها 4 فرق أخرى تملك 13 نقطة أيضاً، ولكن بفارق أهداف أقل: سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد، وأتالانتا.

لذا، يحتاج برشلونة للفوز على كوبنهاجن وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، حيث يتطلب الأمر فارق أهداف أفضل من منافسه. المنافسة محتدمة للغاية، وقد يكون هدف واحد هو الفيصل بين التأهل المباشر إلى دور الـ 16 أو خوض الأدوار الإقصائية.

بإمكان برشلونة أيضاً التأهل إلى المراكز الثمانية الأولى بالتعادل، لكن في هذه الحالة، سيتوقف الأمر على نتائج الفرق الأخرى. أما الطريق المباشر للتأهل إلى المراكز الثمانية الأولى فهو الفوز وتسجيل أهداف أكثر من المنافسين.

ويتقدم توتنهام على هذه المجموعة (المكونة من 13 نقطة) برصيد 14 نقطة، ويأتي ليفربول وريال مدريد برصيد 15 نقطة، واللذان لم يضمنا مكانهما في دور الـ 16 ضمن أفضل 8 فرق.

وضَمِن أرسنال (الأول 21 نقطة) وبايرن ميونيخ (الثاني 18 نقطة) فقط التأهل إلى الـ 16 ضمن أفضل 8 فرق، ما يترك 6 مقاعد مفتوحة للمنافسة في هذه الجولة الأخيرة.