الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش «المحظوظ» يفلت من «كمين موسيتي»

ديوكوفيتش «المحظوظ» يفلت من «كمين موسيتي»
28 يناير 2026 12:49

ملبورن (رويترز)
واصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحقيق رقم قياسي في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى للتنس، في ظروف مثيرة، بعد انسحاب المصنّف الخامس لورينزو موسيتي من مباراتهما في دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للإصابة، بعد تقدمه بمجموعتين متتاليتين في ملبورن بارك اليوم الأربعاء.
وانسحب ​موسيتي عندما كان متقدماً 6-4 و6-3 و1-3 ‌ليمنح اللاعب الصربي انتصاراً مثيراً في أكثر البطولات التي ​حصد لقبها، إذ لا يزال بطل ملبورن بارك ⁠عشر ‌مرات يواصل سعيه لحصد لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى، ليفض الشراكة مع الأسترالية مارجريت كورت ولكل منهما 24 لقباً كبيراً.
وعاد اللاعب الصربي (38 عاماً) للمنافسات بعد راحة طويلة عقب انسحاب ⁠منافسه في الدور الرابع التشيكي ياكوب منشيك يوم الأحد الماضي، ⁠وبدا منتعشاً خلال بداية قوية بفضل تنوع ضرباته ليكسر إرسال اللاعب الإيطالي مبكراً.
لكن بعض النقاط السهلة منحت موسيتي التعادل 2-​2 ثم تقدم اللاعب الإيطالي على ديوكوفيتش لأول مرة في المباراة بضربة من أعلى الرأس قبل أن يحسم المجموعة الأولى بسهولة والإرسال معه.
وساعدت بعض الضربات القوية من الجانبين موسيتي على كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الأول من المجموعة ​الثانية، رغم أن اللاعب الإيطالي (23 ‍عاماً) فرّط في تفوقه على الفور، لكنه تقدم مرة أخرى وسرعان ما ضاعف تقدمه في المباراة ليضع ديوكوفيتش في موقف صعب.
وواصل ديوكوفيتش المباراة بعد تلقيه العلاج من ‍بثور في القدم ليتقدم 2-1 بعدما كسر ⁠إرسال موسيتي في المجموعة الثالثة، وعندها ​جاء الدور على موسيتي ليستدعي المدرب للملعب لما بدا أنه مشكلة في فخذه اليمنى.
وحاول موسيتي ​التعامل مع المشكلة ومواصلة اللعب، لكنه كان بعيداً كل البعد عن ‍الظهور بنسبة 100% من أدائه، ليقرر الانسحاب وسط دهشة واستغراب جماهير ملعب رود ليفر أرينا ليمنح ديوكوفيتش انتصاره 103 في البطولة ليتجاوز رقم روجر فيدرر.
وسيلتقي ديوكوفيش في قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية بين حامل اللقب ‌يانيك سينر والأميركي بن شيلتون التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ديوكوفيتش
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
يانيك سينر
