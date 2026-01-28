الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة يُسلّم الشارات الدولية لحكام كرة القدم لعام 2026

اتحاد الكرة يُسلّم الشارات الدولية لحكام كرة القدم لعام 2026
28 يناير 2026 14:15

 
دبي (الاتحاد)
سلّم اتحاد كرة القدم، في مقرّه الرئيسي بدبي، الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم المعتمدين لعام 2026، بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة الحكام.
وضمّت قائمة الحكام الدوليين لهذا العام نخبة من الكفاءات التحكيمية، بواقع 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات، و7 حكام لتقنية الفيديو (VAR)، إضافة إلى 3 حكام وحكمة واحدة لكرة قدم الصالات، وحكمين لكرة القدم الشاطئية.
وهنّأ اتحاد الكرة الحكام والحكمات لنيلهم الشارات الدولية، مؤكداً أنه نجاح يجسّد ثمرة الدعم المستمر من مجلس الإدارة، والعمل الدؤوب للجنة الحكام في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الحكام وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي. وتمنّى الاتحاد لهم دوام التوفيق والنجاح.
وشملت قائمة الحكام الذين تسلّموا الشارات الدولية: عمر آل علي، عادل النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيى الملا، سلطان محمد صالح، محمد الهرمودي، وسهيل الملا (حكام الساحة) ومحمد أحمد يوسف، جاسم عبد الله، أحمد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد، سعيد المرزوقي، ياسر سبيل، محمد حسين المازمي، وعامر عبد الله حسن (الحكام المساعدين) وعادل النقبي، عمر آل علي، محمد عبيد خادم، صقر الزعابي، عيسى خليفة، أحمد النقبي، وسلطان عبد الرزاق (حكام الفيديو) وفهد بدر الحوسني، أحمد الغيص، وحمد عبد الله النقبي (حكام كرة الصالات) وإبراهيم الرئيسي، ونواف أحمد (حكام الكرة الشاطئية) والحكمات خلود الزعابي، وروضة المنصوري (ساحة)، وأمل جمال (مساعد)، ونجاة البلوشي (حكمة كرة الصالات).

أخبار ذات صلة
مارسيلو برولي يودّع الإمارات بالشكر والامتنان
اتحاد الكرة ينهي التعاقد مع برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»
اتحاد الكرة
كرة القدم
حكام كرة القدم
كرة الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©