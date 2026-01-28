الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة تحتضن البطولة المفتوحة لـ«أشبال الجودو»

الشارقة تحتضن البطولة المفتوحة لـ«أشبال الجودو»
28 يناير 2026 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجودو فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الشارقة المفتوحة للأشبال (الذكور والإناث)، المقررة بصالة نادي الشارقة الرياضي في منطقة الحزانة يوم السبت 14 فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ويستمر التسجيل مفتوحاً حتى يوم 11 فبراير، وفقاً للائحة البطولة التي تم تعميمها على الأندية، على أن تُجرى عملية الميزان التجريبي والرسمي عصر يوم الجمعة 13 فبراير بأندية الشارقة والفجيرة للفنون القتالية ونوجيرا دبي.
وحددت اللجنة الفنية المحلية بالاتحاد المشرفة على البطولات العمرية للجودو برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، أوزان المنافسة حسب أعمار المشاركين، تحت 15 سنة للذكور والإناث وتحت 18 سنة للجنسين، وفقاً لنظام الاتحاد الدولي للجودو، وستكون المشاركة قاصرة لمن داخل الدولة، وسيكون العدد مفتوح للمشاركة في كل وزن للمواطنين والمقيمين من كافه الجنسيات دون قيد أو شرط مع إبراز الأوراق الثبوتية.
وأشاد محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد الجودو باستمرار النشاط المحلي، وفقاً لخطط وبرامج الاتحاد في ثوب النشاط الجديد، مما يسهم في اكتشاف المواهب العمرية لدعم المنتخبات الوطنية المختلفة، مع توفير فرص الاحتكاك والصقل داخل الدولة وخارجها.

الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
مجلس الشارقة
