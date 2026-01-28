أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، استضافة أبوظبي لمنافسات الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، التي تقام يومي 28 و29 مارس في جزيرة الحديريات، الوجهة الرياضية المتكاملة في العاصمة والمخصّصة لرياضات التحمل والفعاليات المجتمعية.

وتستقطب بطولة مدن العالمية للترايثلون «أبوظبي 2026» برعاية طاقة، نخبة من أبرز الرياضيين العالميين المصنّفين في رياضتي الترايثلون والباراترايثلون، لخوض عطلة نهاية أسبوع حافلة بالسباقات السريعة عالية المستوى، إلى جانب برنامج متنوع من السباقات المجتمعية التي تتيح للرياضيين من مختلف الأعمار والقدرات فرصة التنافس على المسار نفسه إلى جانب أبطال العالم في هذه الرياضة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026 تجسّد المكانة العالمية المتقدمة التي تحتلها العاصمة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، وتعكس الثقة المتنامية من الاتحادات الرياضية العالمية بقدرات أبوظبي التنظيمية وبنيتها التحتية المتطورة.

وقال العواني: «نفخر بأن تشكّل جزيرة الحديريات منصة تجمع نخبة أبطال العالم إلى جانب الرياضيين الهواة، بما يعزّز نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، ويدعم مسيرة تطوير رياضة الترايثلون على مستوى المنطقة».

كما تشكّل بطولة مدن العالمية للترايثلون (أبوظبي 2026) برعاية طاقة، محطة مهمة للرياضيين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لاستكشاف موقع المنافسات قبل استضافة العاصمة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026، التي ستقام في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من العام ذاته، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «مدن»، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون.

وتُعد بطولة مدن العالمية للترايثلون (أبوظبي 2026) برعاية طاقة الانطلاقة الرسمية لسلسلة سباقات بطولة العالم للترايثلون 2026، وذلك عقب ختام موسم 2025 الذي شهد منافسات قوية وعروضاً استثنائية على مدار العام، تُوِّج في ختامه كلٌّ من الألمانية ليزا تيرتش بلقب السيدات، والأسترالي مات هاوزر بلقب الرجال.

وتواصل البطولة تقديم أجواء احتفالية فريدة تجمع بين المنافسة الرياضية على مستوى النخبة والمشاركة المجتمعية الواسعة، حيث توفّر إلى جانب السباقات العالمية فرصة للرياضيين من مختلف الفئات العمرية، وللمهتمين بدخول عالم الترايثلون، للمشاركة في سباقات احترافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشمل فئات تناسب الرياضيين المخضرمين والمبتدئين والأطفال على حد سواء.

وتضطلع بطولة مدن العالمية للترايثلون (أبوظبي 2026) برعاية طاقة، بدور محوري في تطوير رياضة الترايثلون، إذ تمثل تصفيات تأهيلية للرياضيين الإماراتيين من الفئات العمرية الطامحين إلى تمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم للفئات العمرية 2026، التي تستضيفها مدينة بونتيفيدرا في إسبانيا خلال شهر سبتمبر 2026.

ومع دخول أبوظبي عامها الحادي عشر في استضافة سلسلة بطولة العالم للترايثلون، تواصل العاصمة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة لرياضة الترايثلون وفعاليات الرياضات الجماهيرية. وبعد محطة أبوظبي، تتجه السلسلة إلى عشر مدن مستضيفة حول العالم، تشمل آسيا الوسطى واليابان وأوروبا، قبل أن تختتم منافساتها في النهائيات الكبرى لسلسلة بطولة العالم للترايثلون في بونتيفيدرا - إسبانيا، حيث سيتم تتويج أبطال العالم لعام 2026.