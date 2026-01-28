سينر إلى نصف النهائي لمواجهة ديوكوفيتش في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)

يصطدم الإيطالي يانيك سينر، المصنّف ثانياً وبطل النسختين الماضيتين، بالصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بعد تغلُّبه اليوم على الأميركي بن شيلتون السابع 6-3 و6-4 و6-4.

واحتاج الإيطالي إلى ساعتين و23 دقيقة، كي يحقق فوزه التاسع توالياً على شيلتون، من أصل 10 لقاءات بينهما، ومواجهة ديوكوفيتش الذي استفاد من انسحاب الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي بسبب الإصابة، بعدما خسر أمام الأخير المجموعتين الأولى والثانية 4-6 و3-6 توالياً، قبل أن يتقدم في الثالثة 3-1.