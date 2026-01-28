الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر إلى نصف النهائي لمواجهة ديوكوفيتش في «أستراليا المفتوحة»

سينر إلى نصف النهائي لمواجهة ديوكوفيتش في «أستراليا المفتوحة»
28 يناير 2026 15:14


ملبورن (أ ف ب)
يصطدم الإيطالي يانيك سينر، المصنّف ثانياً وبطل النسختين الماضيتين، بالصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بعد تغلُّبه اليوم على الأميركي بن شيلتون السابع 6-3 و6-4 و6-4.
واحتاج الإيطالي إلى ساعتين و23 دقيقة، كي يحقق فوزه التاسع توالياً على شيلتون، من أصل 10 لقاءات بينهما، ومواجهة ديوكوفيتش الذي استفاد من انسحاب الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي بسبب الإصابة، بعدما خسر أمام الأخير المجموعتين الأولى والثانية 4-6 و3-6 توالياً، قبل أن يتقدم في الثالثة 3-1.

