أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج الوصل بدرع التفوق العام للألعاب المائية

تتويج الوصل بدرع التفوق العام للألعاب المائية
28 يناير 2026 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
تُوّج نادي الوصل بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي، بعد تصدّره الترتيب العام برصيد 5687 نقطة، متقدّماً على نادي الفجيرة للفنون القتالية (5386 نقطة) ونادي أبوظبي للرياضات المائية (3730 نقطة).
وجاء التتويج على هامش ختام بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة في العاصمة أبوظبي، في احتفالية مميزة شهدت حضور ممثلي الأندية الخليجية واللجان التنظيمية، إلى جانب لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة في الفعاليات.
قام عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الرياضات المائية، بتسليم درع التفوق إلى نبيل عبدالكريم الفلاسي، عضو شركة الألعاب الفردية والجماعية، مشرف لعبة السباحة في نادي الوصل، وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن هذا التتويج يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في تنفيذ خطط وأنشطة الألعاب المائية خلال الموسم الرياضي، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الاتحاد والأندية في تطوير اللعبة ودعم المواهب.
ويُعد نادي الوصل من أكثر الأندية تتويجاً بدرع التفوق العام في الألعاب المائية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشاركاته المستمرة ونتائج سباحيه المميزة في البطولات المحلية، الأمر الذي مكّنه من تحقيق التفوق العام وتصدُّر الترتيب.

