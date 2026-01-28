389 لاعباً يشاركون في كأس الاتحاد لـ«ألعاب القوى»



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى تفاصيل بطولة كأس الاتحاد لمرحلتي الشباب والأشبال، بمشاركة 389 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 نادياً، وتبدأ الفعاليات التي تقام على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، باستضافة سباقات المضمار والميدان على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، ومنافسات الرمي على ملعب شركة النصر للألعاب الرياضية بدبي أيضاً.

وقال محمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الاتحاد يحرص على تنظيم الفعاليات المتنوعة لجميع الفئات، لما لها من أثر ملموس في الارتقاء بالقدرات الفنية للاعبين واللاعبات، وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى وضع كافة الترتيبات التنظيمية، وتشكيل اللجان الفنية والتحكيمية، بعد اعتماد القوائم النهائية للبطولة، وسط إقبال كبير من الأندية على المشاركة في فعالياتها، مشيداً بالتعاون الإيجابي لكل من نادي ضباط شرطة دبي، وشركة النصر للألعاب الرياضية، في استضافة منافسات البطولة.