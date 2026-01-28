الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تأهل 11 فريقاً لنهائيات «الجراند سوموبوت» بالفجيرة

تأهل 11 فريقاً لنهائيات «الجراند سوموبوت» بالفجيرة

28 يناير 2026 18:00
28 يناير 2026 18:00

 
الفجيرة (وام)
انطلقت في الفجيرة منافسات النسخة الثالثة من بطولة «الجراند سوموبوت»، التي ينظمها نادي الفجيرة العلمي في مركز مول الفجيرة، بمشاركة 22 فريقاً مدرسياً، وسط حضور كبير وتفاعل ملحوظ من الطلبة والمشرفين.
وأسفرت الجولة الأولى عن تأهل 11 فريقاً إلى الأدوار النهائية للمنافسة على اللقب، من بينها فرق مجمع زايد بفرعيه في مدينة محمد بن زايد والبدية، ومدرسة الإمارات الخاصة، ومدرسة مضب، ومدرسة أم المؤمنين، وأكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية، ومدرسة محمد بن حمد ومدرسة عاصم بن ثابت.
وشهدت المنافسات تطبيق تقنية «الفار» التحكيمية لضمان أعلى معايير العدالة والشفافية في المواجهات، ما عكس تقدماً واضحاً في مهارات الطلبة في مجالي التصميم والبرمجة، وهو ما أشاد به سيف المعيلي مدير النادي، مؤكداً أن البطولة نجحت في تعزيز مكانتها كمنصة للابتكار التكنولوجي، وسط إشادة واسعة من المشاركين بجودة التنظيم والدعم الفني المقدم.

