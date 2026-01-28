التايكواندو تطلُّ للمرة الأولى على شُرفة «عربية السيدات 2026»



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق منافسات التايكواندو يوم الثلاثاء 10 فبراير ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتُسجّل رياضة التايكواندو حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة، بعد اعتماد منافساتها بتصنيف (G1) الدولي من الاتحاد الدولي للتايكواندو، في خطوة تمنح البطولة بُعداً فنياً وتنافسياً معترفاً به دولياً، وتفتح المجال أمام اللاعبات لحصد نقاط تصنيف دولية.

وتشهد منافسات التايكواندو مشاركة 6 فرق تمثل 5 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، نادي البديع للسيدات (مملكة البحرين)، نادي غاز الشمال (جمهورية العراق)، نادي الفتاة الرياضي (الكويت)، ونادي الوداد الرياضي (المملكة المغربية)، في مشاركة تعكس تنوّع المدارس الفنية وتنامي حضور التايكواندو النسائي عربياً.

وتُقام منافسات التايكواندو في نادي خورفكان للمعاقين، الذي يستضيف النزالات الرسمية للعبة، كما تُجرى التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في الموقع ذاته، ضمن بيئةٍ مجهّزة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يضمن الجاهزية الطبية والتحكيمية المطلوبة لمنافساتٍ مُصنّفة دولياً.

وفي هذا الإطار، أعلن سعادة عبد الله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن خورفكان تستقبل الدورة ضمن أجوائها الشتوية التي تميّز «عروس الساحل الشرقي»، مؤكداً أن منشآت النادي وفرق العمل مسخّرة لتقديم استضافة على أعلى المعايير، تجمع بين التنظيم الدقيق وخصوصية المكان، التي تمنح الوفود تجربة متكاملة داخل الصالات وخارجها.