دوري الدرجة الأولى.. الفجيرة يترقب الصدارة في غياب يونايتد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق يوم غد منافسات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يتطلع خلالها الفجيرة، صاحب المركز الثاني، إلى استعادة الصدارة، عندما يحل ضيفاً على مجد عند الساعة 17:10 مساءً على استاد طحنون بن محمد، في ظل غياب المتصدر يونايتد عن هذه الجولة.

وتشهد الجولة أيضاً مواجهات سيتي وحتا على استاد حمدان بن راشد، والذيد ودبا الحصن على ملعب الأول في الشارقة، إلى جانب لقاء الحمرية والإمارات، على أن تُستكمل المنافسات مساء بعد غدٍ الجمعة بإقامة مباراتي العروبة وجلف يونايتد، والعربي ومصفوت.

وانطلقت الجولة 14 بمواجهة مبكرة، فاز فيها يونايتد على الاتفاق بنتيجة 3-2، وذلك نظراً لارتباط يونايتد بمواجهة مضيفه الوحدة في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، والمقررة في الأول من فبراير المقبل، حيث يُعد يونايتد الممثل الوحيد لأندية الدرجة الأولى في البطولة، عقب إقصائه الشارقة من دور الستة عشر.

ويتصدر يونايتد جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، يليه الفجيرة ثانياً برصيد 24 نقطة، ثم دبا الحصن في المركز الثالث بـ23 نقطة، فالذيد والعربي برصيد 22 نقطة لكل منهما، ثم الإمارات بـ20 نقطة، والعروبة وحتا بـ19 نقطة، وسيتي وجلف يونايتد بـ16 نقطة، والحمرية بـ15 نقطة، والجزيرة الحمراء بـ11 نقطة، ومجد برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل مصفوت والاتفاق الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما.