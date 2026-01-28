اتحاد الكرة ينهي التعاقد مع برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، وجهازه الفني المساعد، وذلك بعد قرابة عامين من توليه مهمة قيادة «الأبيض الأولمبي»، منذ إعلان تعيينه رسمياً في فبراير 2024، خلفاً للإسباني دينيس دا سيلفا، الذي قاد المنتخب الأولمبي لنحو ثلاثة أعوام منذ مارس 2021، قبل إقالته في فبراير 2024.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات برولي بعد نحو شهر من ختام مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والتي انتهت بخسارته أمام منتخب فيتنام 2-3 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ومثّلت نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 الاستحقاق السادس لـ «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة برولي، الذي استهل مشواره الرسمي مع المنتخب بالمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2024 في السعودية، حيث أنهاها المنتخب بمشاركة متواضعة، تلقى خلالها ثلاث خسائر متتالية أمام منتخب مصر الأولمبي 0-1، ومنتخب شباب العراق بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، ثم أمام منتخب تايلاند 0-1 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

ولم تكن المشاركة الرسمية الثانية أفضل حالاً على صعيد النتائج، بعدما أنهى «الأبيض الأولمبي» مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024، دون أي نقطة، عقب خسارته في ثلاث مباريات أمام كوريا الجنوبية 0-1، واليابان 0-2، والصين 1-2، في واحدة من أضعف المشاركات القارية للمنتخب.

وعاد المنتخب الأولمبي تحت قيادة برولي للمشاركة في النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، التي أقيمت في سلطنة عُمان، حيث حل في المركز السابع، بعد فوزه على منتخب لبنان 3-0، ليحقق المنتخب فوزه الأول في البطولة، عقب خسارتين متتاليتين أمام البحرين 0-1، والسعودية 0-2.

ونجح «الأبيض الأولمبي» بقيادة برولي في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «السعودية 2026»، بعدما أنهى التصفيات في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، ليحجز مقعده بين أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وقبل المشاركة في النهائيات الآسيوية، ودع المنتخب الأولمبي بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، التي أقيمت في الدوحة، بخسارته أمام المنتخب السعودي 0-2 في الدور نصف النهائي، قبل أن يُسدل الستار على مشواره القاري بالخروج من ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

واستبق برولي قرار إنهاء التعاقد معه، بتوجيه رسالة شكر إلى لاعبي «الأبيض الأولمبي»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، قال فيها: «انتهت بطولة كأس آسيا، لكننا نفخر بما قمنا ببنائه مع هذا الفريق.. شكراً جزيلًا لهذه المجموعة الملتزمة من اللاعبين على جهودهم، وشكراً لكل فرد من أفراد الجهاز الفني على تفانيهم اليومي لتوفير كل ما نحتاجه».

وأضاف: «كنا فريقاً واحداً داخل الملعب وخارجه، أشعر بالفخر لقيادة هذه المجموعة، نغادر ونحن مطمئنون بعد أن بذلنا قصارى جهدنا، شكراً لكم على هذه الرحلة».

مشاركات «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة برولي

مارس 2024

بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً – السعودية

المركز الثامن

-----

أبريل 2024

كأس آسيا تحت 23 عاماً – قطر

الخروج من الدور الأول

------

مارس 2025

بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً – عُمان

المركز السابع

-----

نوفمبر 2025

تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً – أبوظبي

التأهل باحتلاله وصافة المجموعة

---------

ديسمبر 2025

كأس الخليج تحت 23 عاماً – الدوحة

الخروج من نصف النهائي

--------

يناير 2026

كأس آسيا تحت 23 عاماً – السعودية

الخروج من الدور ربع النهائي