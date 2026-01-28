فيوري يعود للملاكمة بنزال الشراسة أمام محمودوف

مانشستر(رويترز)

سيعود البريطاني تايسون فيوري إلى حلبة الملاكمة في بلاده في 11 ​أبريل، إذ سيخوض نزالاً ‌ضد بطل العالم السابق للوزن ​الثقيل أرسلانبيك محمودوف.

وأعلن ⁠فيوري (‌37 عاماً) اعتزاله في أوائل العام الماضي، لكنه ألمح إلى عودته قبل ⁠أن يؤكد هذا الشهر أنه ⁠سيعود من الاعتزال لخوض أول نزال له منذ خسارته ​أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024.

وسيعلن عن مكان النزال لاحقاً.

وقال فيوري "متحمس للعودة. كان ​قلبي دائماً وسيظل ‍في الملاكمة. فليذهب أحدكم ليخبر الملك أن البطل قد عاد".

وعزز محمودوف الروسي ‍المقيم في كندا، ⁠مكانته بعد ​هيمنته على البريطاني ديف ألين في آخر ​نزالاته.

وقال محمودوف "أنا متحمس للغاية ‍لهذه الفرصة. سأخوض نزالاً شرساً. تايسون فيوري بطل عظيم، وٍسأكون جاهزاً أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ‌فوز ساحق".