فيوري يعود للملاكمة بنزال الشراسة أمام محمودوف

مانشستر(رويترز)
سيعود البريطاني تايسون فيوري إلى حلبة الملاكمة في بلاده في 11 أبريل، إذ سيخوض نزالاً ضد بطل العالم السابق للوزن الثقيل أرسلانبيك محمودوف.
وأعلن فيوري (37 عاماً) اعتزاله في أوائل العام الماضي، لكنه ألمح إلى عودته قبل أن يؤكد هذا الشهر أنه سيعود من الاعتزال لخوض أول نزال له منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024.
وسيعلن عن مكان النزال لاحقاً.
وقال فيوري "متحمس للعودة. كان قلبي دائماً وسيظل في الملاكمة. فليذهب أحدكم ليخبر الملك أن البطل قد عاد".
وعزز محمودوف الروسي المقيم في كندا، مكانته بعد هيمنته على البريطاني ديف ألين في آخر نزالاته.
وقال محمودوف "أنا متحمس للغاية لهذه الفرصة. سأخوض نزالاً شرساً. تايسون فيوري بطل عظيم، وٍسأكون جاهزاً أكثر من أي وقت مضى لتحقيق فوز ساحق".