الرياضة

كرة القدم في 2025.. انفاق تاريخي وانتقالات قياسية

كرة القدم في 2025.. انفاق تاريخي وانتقالات قياسية
28 يناير 2026 19:09

زيورخ(أ ف ب)
شهد عام 2025 انفاقاً قياسياً على الانتقالات في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال بلغ 13.08 مليار دولار، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء.
ونشر فيفا تقريره السنوي بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم، الذي يوفر للمستخدمين منصة تفاعلية للاطلاع على البيانات التفصيلية للانتقالات والتعرف على أبرز الاتجاهات في كل اتحاد من الاتحادات الوطنية عبر العالم، وفق ما أفاد.
وكشف أن عام 2025 شهد "رقماً قياسياً تاريخياً بتسجيل 86158 انتقالاً دولياً في فئات الرجال والسيدات والهواة"، مضيفاً أنه "للمرة الأولى على الإطلاق (عند الرجال)، تخطى إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات عتبة العشرة مليارات دولار أميركي... أي أكثر بنسبة 50% ممّا تم إنفاقه عام 2024 وأعلى بنسبة 35.6 من الرقم القياسي السابق المُسجّل عام 2023".
وتابع "مجدداً، كانت أندية إنجلترا الأكثر إنفاقاً وتحصيلاً لرسوم الانتقالات في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال، حيث صرفت ما مجموعه 3.82 مليار دولار أميركي على الانتقالات الواردة، مقابل تلقيها 1.77 مليار دولار أميركي عن الانتقالات الصادرة".
وأشار إلى أن الأندية البرازيلية تصدرت جدول الترتيب الإجمالي لصفقات الانتقالات بواقع 1190 من الانتقالات الواردة و1005 على مستوى الانتقالات الصادرة.
وبالنسبة لكرة السيدات "واصلت الأندية الاستثمار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 28.6 مليون دولار أميركي، وهو ما يُشكل أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق" إذ "يفوق المبلغ الإجمالي المسجل العام السابق بأكثر من 80%".
ورأى فيفا أن هذه الأرقام "تُظهر بوضوح مدى التقدم الملحوظ على مستوى لعبة السيدات، حيث يزداد عدد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة سنة بعد أخرى"، كاشفاً "أن عام 2025 شهد ما لا يقل عن 2440 انتقالاً دولياً في كرة قدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يُشكل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بحصيلة 2024".

