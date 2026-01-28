الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صاروخ سانتوس» يعيد شباب الأهلي إلى صدارة «دوري أدنوك»

كون سانتوس يحتفل بهدف الصدارة لشباب الأهلي أمام عجمان (من المصدر)
28 يناير 2026 19:19

 
معتصم عبدالله (عجمان)
استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم سريعاً من منافسه العين، الذي تراجع إلى مركز الوصافة، عقب فوز «الفرسان» على مضيفه عجمان 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة 14.
وسجّل الظهير كون سانتوس هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليصبح هذا الهدف السادس لشباب الأهلي من خارج المنطقة، كأكثر فرق الدوري تسجيلاً بهذه الطريقة في الموسم الحالي، كما يُعد الهدف الثاني لسانتوس مع «الفرسان» هذا الموسم، بعد هدفه الأول في الجولة الماضية أمام دبا، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي 7-0.
ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام العين، الذي كان قد فاز بدوره على كلباء 3-1 مساء أمس الثلاثاء، فيما بقى «البرتقالي» برصيد 14 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر.
وأكد شباب الأهلي أفضليته التاريخية في مواجهاته أمام عجمان بدوري المحترفين، محققاً فوزه الـ22 مقابل خسارة واحدة و5 تعادلات.

 

أخبار ذات صلة
التعادل يحسم مواجهة الجزيرة والبطائح
ساؤول على أبواب الرحيل.. الهدف الأول والأخير مع الشارقة
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©