«صاروخ سانتوس» يعيد شباب الأهلي إلى صدارة «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (عجمان)

استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم سريعاً من منافسه العين، الذي تراجع إلى مركز الوصافة، عقب فوز «الفرسان» على مضيفه عجمان 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة 14.

وسجّل الظهير كون سانتوس هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليصبح هذا الهدف السادس لشباب الأهلي من خارج المنطقة، كأكثر فرق الدوري تسجيلاً بهذه الطريقة في الموسم الحالي، كما يُعد الهدف الثاني لسانتوس مع «الفرسان» هذا الموسم، بعد هدفه الأول في الجولة الماضية أمام دبا، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي 7-0.

ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام العين، الذي كان قد فاز بدوره على كلباء 3-1 مساء أمس الثلاثاء، فيما بقى «البرتقالي» برصيد 14 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر.

وأكد شباب الأهلي أفضليته التاريخية في مواجهاته أمام عجمان بدوري المحترفين، محققاً فوزه الـ22 مقابل خسارة واحدة و5 تعادلات.