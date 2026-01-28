الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخبنا يتألق بالصدارة.. والنصر إلى ربع النهائي بفارق نقطة في دولية السلة

منتخبنا يتألق بالصدارة.. والنصر إلى ربع النهائي بفارق نقطة في دولية السلة
28 يناير 2026 19:35
28 يناير 2026 19:35

 
علي معالي (دبي)

حققت السلة الإماراتية إنجازا طيباً مع ختام الدور التمهيدي لدولية دبي للسلة في نسختها الـ35، وحافظ منتخبنا الوطني على صدارته للمجموعة الأولى بالفوز على الوحدة السوري بنتيجة 1-7-94، ليسجل العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، بعد الانتصار في 4 مباريات متتالية، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرة المنتخب بهذه البطولة العريقة، بالتأهل للدور ربع النهائي.
كما تأهل لنفس الدور فريق النصر بعد الفوز بفارق نقطة على حمص الفداء السوري بنتيجة 101-100، في مواجهة جاءت قوية للغاية غاب خلالها عدداً من العناصر المهمة عن المهمة عن صفوف العميد وفي مقدمتهم صالح سلطان، مما جعل مدرب الفريق حسام الوكيل يستخدم العديد من الأوراق من أجل هذا التأهل وتحقيق هذا الانتصار، ليحل رابعاً في المجموعة الأولى وتنتظره مباراة قوية مع متصدر المجموعة الثانية.
قدم منتخبنا مباراة جيدة أمام الوحدة، لينهى الشوط الأول بنتيجة 58-44، واستطاع المدرب الدكتور منير بن الحبيب استغلال طاقة لاعبيه بشكل رائع، وتوظيف إمكاناتهم في المباراة، بحسب الحاجة لكل لاعب في كل مركز.
وكان الشوط الثاني قمة في الندية من الفريقين، ووصل الفارق إلى 3 نقاط فقط في الربع الرابع، ولكن خبرة وكفاءة لاعبي منتخبنا حسمت المباراة في النهاية ليتصدر قمة المجموعة، ويلتقي بذلك مع رابع المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالارباع 32-25 و26-19 و20-28 و29-22 لمصلحة منتخبنا.
تصدر الثنائي حامد عبداللطيف وقيس عمر قائمة هدافي المنتخب في اللقاء برصيد 22 نقطة، وخلفهما كريس ويل 18 نقطة، وواشنطن 14 نقطة، وعمر خالد 12 نقطة وديماركو 9 نقاط، وحسن عبدالله 4 نقاط 
وفي المباراة الثانية، نجح الثنائي الأجنبي في صفوف النصر من قيادة الفريق، حيث سجل روي ماربيل 40 نقطة، ومارفيل هاريس 35 نقطة، وفيصل محمد 9 نقاط، ومحمد حسين 8 نقاط، وانتهت أربع هذه المباراة بنتيجة 27-25 و24-29 و23-25 و27-21 لمصلحة «العميد»، ويودع بذلك الفريق السوري البطولة لاحتلاله المركز الخامس. 

كرة السلة
اتحاد السلة
منتخب السلة
فريق النصر
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
