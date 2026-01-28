الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة يكسب الظفرة بهدفي لوان وساؤول

الشارقة يكسب الظفرة بهدفي لوان وساؤول
28 يناير 2026 19:42

 
علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق الشارقة على الظفرة 2-0، اليوم، ضمن الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت على استاد الظفرة، سجل هدفي المباراة لوان بيريرا في الدقيقة 81، وساؤول في الدقيقة 92، ليرفع «الملك» رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما توقف الظفرة عند 16 نقطة في المركز الثامن.
جاءت المباراة قوية من الفريقين، وسنحت لكل فريق العديد من الفرص للتقدم، وأهدر لوان بيريرا ضربة جزاء في الدقيقة 63 تصدت لها عارضة حارس الظفرة.
سجل الظفرة أفضليته في الشوط الأول بنسبة استحواذ كانت الأفضل لكن من دون تهديف، وفي الشوط الثاني سيطر الشارقة نسبياً، وتصدى حارس الظفرة أمجد السيد لكرات خطيرة من هجوم الملك، وفي الدقيقة 81 ينطلق حارب عبدالله من الناحية اليسرى ويمرر كرة عرضية جميلة قابلها لوان بيريرا برأسه في شباك الظفرة، وعاود لوان تألقه وأسهم في صناعة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+2 وسجله ساول جواريرابا لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-0، ويستعيد الفريق جزءاً كبيراً من ثقته في نفسه، ويصعد في الترتيب، بعد الهزة التي أصابت الفريق خلال الفترات الماضية.

