اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري تكثف تحضيراتها لـ «نسخة ميامي»



ميامي (وام)



استقبل مركز يونايتد للكلى في ولاية فلوريدا الأميركية، أمس، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، حيث اطلع مسؤولو المركز، اللجنة العليا على الجهود التي يقوم بها لخدمة مرضى الفشل الكلوي، والبرامج والأبحاث وآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في هذا السياق، وكذلك المشروعات المستقبلية للمركز.

خلال الزيارة، قام رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق بتقديم عدد من الهدايا التذكارية للمرضى والأطباء في المركز، أبرزها كتاب خاص عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما قام بإهداء الدكتور جابريال فالي، رئيس المجلس الطبي الاستشاري لمؤسسة الكلى الوطنية بولاية فلوريدا، مجسماً لمسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وتستضيف مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 31 يناير الجاري نسخة 2026 من السباق، وهو الحدث الإنساني العالمي الذي يحمل رسائله السامية لدعم العمل الخيري في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقام الحدث في منطقة كوكنت جروف، ضمن محطة جديدة تعزز من خلالها المبادرة الإنسانية العالمية حضورها، وتواصل ترسيخ رسالتها النبيلة.

ويهدف إقامة السباق في مدينة ميامي الأميركية إلى دعم المؤسسة الوطنية للكلى، وتقديم المساعدة لمرضى الفشل الكلوي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم العمل الخيري والإنساني حول العالم.

وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق: فخورون بما وصل إليه سباق زايد الخيري على مدار 25 عاماً من العطاء والإنسانية والأيادي البيضاء، اليوم نرى رسالة الخير تتجدد من خلال دعم مرضى الكلى، وتعبر جميع قارات العالم، في مشهد إنساني يواصل الاستمرارية.

وأضاف: أصبح سباق زايد الخيري معروفاً لدى الجميع في مختلف الجهات والمستشفيات التي دعمها طوال السنوات الماضية، وينتظر من عام إلى آخر لتتواصل الرسالة الإنسانية والخيرية إلى كل بقعة في العالم.

وأكد الكعبي أن سباق زايد الخيري يواصل تأكيد مكانته كرسالة إنسانية لجميع أنحاء العالم دعماً للعمل الخيري، ومساعدة المحتاجين في كل مكان، مبدياً تطلعه إلى مواصلة هذه الرسالة في النسخة المقبلة التي تستضيفها مدينة ميامي الأميركية، لمواصلة الحفاظ على القيم التي زرعها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ليكون جسراً إماراتياً متواصلاً لجميع دول العالم، ونهراً من العطاء لا يتوقف، مواصلاً قيم الوحدة والتكافل.

من جانبه، قال الدكتور جابرييل فالي: نمارس هذا التخصص منذ ما يقارب 30 عاماً، وقد شهد مجال أمراض الكلى تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، وكان لهذا التطور دور كبير دعمته التبرعات والأعمال الخيرية من دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الحاضر، أصبح لدينا عدد من الأدوية التي تُستخدم للوقاية من أمراض الكلى، وكذلك لإبطاء أو الحد من تطور المرض.

وأضاف: يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 800 ألف شخص يخضعون حالياً لغسيل الكلى، ونشهد سنوياً زيادة تتراوح بين 120 و130 ألف مريض جديد، واليوم وبفضل الجهود المتكاملة في عدة تخصصات طبية، مثل أمراض القلب والغدد الصماء وغيرها، أصبح لدينا أدوية حديثة تعزز قدرتنا على الحفاظ على صحة المرضى، وتحسين جودة حياتهم، وكل ذلك بفضل الدعم الكبير من خلال هذا العمل الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات.

وأعرب المريض دان أرنولد عن سعادته بزيارة وفد دولة الإمارات، مثمناً الأعمال الخيرية المبذولة لمساعدة المرضى في كل مكان، فيما أشادت المريضة باميلا جاردنر بالدعم الإنساني المقدم لمرضى الكلى، مبدية إعجابها الشديد بشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وفكره التقدمي تجاه الشباب والنساء بعد اطلاعها على كتابه التذكاري.

كما ثمن المريض أندرو بلير، الذي يخضع لغسيل الكلى منذ عشر سنوات، هذه الزيارة، مؤكداً أن توفر العلاج هو الركيزة الأساسية لاستمرار حياته ونشاطه، وأعرب عن امتنانه لجهود نشر الخير ودعم المرضى.