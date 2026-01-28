الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أمم أفريقيا 2025.. مكاسب ثقافية واجتماعية تجاوزت المستطيل الأخضر

28 يناير 2026 20:13

الرباط(د ب أ)
حققت النسخة 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير في المغرب، أرقاما قياسية جديدة، بلغت 6 مليارات مشاهدة رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء إلى أن بطولة أمم أفريقيا أصبحت حالياً أكثر المنافسات القارية لكرة القدم مشاهدة، بعدما حققت رقماً استثنائياً بلغ 2. 5 مليار مشاهدة فيديو. وأضاف البيان أن محتوى كأس أمم أفريقيا من الأهداف الرائعة واللحظات الدرامية في المباريات، إلى الكواليس وردود فعل الجماهير، انتشر بسرعة لافتة عبر الحدود واللغات والثقافات. وكانت الجماهير في جوهر الأمر، هي المحرك الرئيس للمنافسة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 285 مليون تفاعل، مما يعكس مستوى غير مسبوق من التفاعل والانخراط العاطفي.
وظهرت منصة «تيك توك» كقلب نابض للنظام الرقمي للمنافسة، إذ تم إنشاء أكثر من مليون فيديو من إنتاج الجماهير تحت وسم أمم أفريقيا 2025 محولة المنافسة، إلى حركة ثقافية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.
وختم كاف بيانه «ساعد هذا الانفجار في محتوى «تيك توك»، على تعريف المنافسة بجماهير جديدة وأصغر سناً، وناشراً ثقافة كرة القدم الأفريقية على نطاق غير مسبوق، حيث أصبحت المنصة مسرحاً عالمياً تواصل فيه اللاعبون والمنتخبات والمشجعون بشكل مباشر، من دون حواجز تقليدية بين اللعبة وجماهيرها».

