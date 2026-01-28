«هيرو دبي ديزرت» تستضيف «يوم المرأة في رياضة الجولف»

دبي (الاتحاد)

جمعت فعالية «يوم المرأة في رياضة الجولف» التي أقامتها منظمة R&A «نادي سانت أندروز الملكي والقديم للجولف»، قادة مجتمع رياضة الجولف النسائية ولاعباتها من مختلف أنحاء الدولة في دبي، وذلك بدعم من اتحاد الإمارات للجولف، وبالتعاون مع بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وشارك بالفعالية ممثلون عن ليدي لينكس، وتشيكس وذ ستيكس، وذا بيردي كلوب الإمارات، وبيرديز كونكت، وجيرلز أون تور، ومجموعة السيدات بنادي الإمارات للجولف، ولاعبات جولف إماراتيات، في برنامج مصمم لتشجيع التعاون وتبادل أفضل الممارسات ودعم النمو المستدام في رياضة الجولف النسائية.

بدأت المشاركات يومهم في ملعب الجولف بجولة مصغرة من 6 لاعبات، حيث لعبوا بنظام «سكرمبل» الذي عزز روح الفريق والتفاعل والمتعة، وحصد فريق «سلايس سلايس بيبي» على المركز الأول بعد بداية حماسية وتنافسية.

أعقب النشاط الذي أقيم على أرض الملعب، تنظيم ندوة حول القواعد قدمها جيم جوف، مسؤول القواعد في R&A، والذي قدم عروضاً عملية وجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية تهدف إلى بناء الثقة وفهم قواعد الجولف.

وجمعت حلقة نقاش جماعية مُدارة، بقيادة تريشا كومار، مديرة خدمات الجولف في منتجع خور دبي، قادة المجتمع جيليان سمارت ولويز وايتس وهارييت ألين، اللواتي شاركن رؤى حول كيفية نمو مبادراتهم والمجتمعات التي أنشأوها والتحديات التي تغلبوا عليها.

وضمّت حلقةُ نقاش ثانية كلاً من نيل جراهام، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والهند في R&A، وكيرين برات، مدير العمليات في اتحاد الإمارات للجولف، وجورجيا بول، اللاعبة في رابطة لاعبي الجولف المحترفين وصانعة المحتوى، وسواتي دونيجا، مؤسسة Birdies Connect في دلهي. وتناول النقاش اتجاهات المشاركة العالمية، والتزام مؤسسة R&A بنشر رياضة الجولف عالمياً، وفرص التعاون مع اتحاد الإمارات للجولف، وأهمية توفير تجارب ممتعة تُعزز ثقة النساء بأنفسهن عند دخولهن عالم هذه الرياضة.

وحظي الحدث بحضور اللواء «م» عبد الله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، الذي أشاد بالجهود الجماعية التي بذلها مجتمع رياضة الجولف النسائية، وقال: «إن الشغف والالتزام اللذين أبدتهما هذه المجموعات أمرٌ مُلهم. إن اتحاد الإمارات للجولف مُلتزم بالعمل عن كثب مع مجتمعات رياضة الجولف النسائية لخلق المزيد من الفرص وضمان استمرار نمو اللعبة في جميع أنحاء الدولة».

واختُتم اليوم بتقديم اللواء «م» عبدالله الهاشمي ونيل جراهام جوائز للفائزات في دوري الجولف المصغر «جولف سيكسز»، ليختتم بذلك حدثاً ملهماً ومثمراً ركز على التواصل والتطوير والتقدم المستمر لرياضة الجولف النسائية في الإمارات.