الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميدان يجمع العمالقة في «دبي ميلينيوم» و«ماوج ستيكس»

ميدان يجمع العمالقة في «دبي ميلينيوم» و«ماوج ستيكس»
28 يناير 2026 22:02

دبي (وام)

تنطلق، بعد غد الجمعة، منافسات سباقات ميدان، يتقدمها سباق "دبي ميلينيوم ستيكس" للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر على العشب، في ظل محاولات أوروبية لكسر هيمنة المدرب تشارلي آبلبي، المتوَّج باللقب 9 مرات.
ويشارك آبلبي بجوادين هما "باي ذي بوك"، بطل "دبي ريسينج كلوب كلاسيك"، و"أرابيان لايت" الفائز بـ"زعبيل تيرف"، مؤكداً جاهزيتهما رغم خوضهما أول مشاركة في سباقات الفئة. ويبرز في المواجهة "كريستال بلاك" القادم من موسم مميز في بريطانيا وإيرلندا، إلى جانب "تشيبتي" الذي يخوض أول اختبار له على الأرضية السريعة.
وفي سباق "دبي سبرينت" (ليستد) لمسافة 1200 متر، يعود بطل "دبي جولدن شاهين" "دارك سافرون" إلى العشب، بمشاركة "سيمبول أوف أونر" في ظهوره الأول بموسم 2026، إضافة إلى "ريبلز جامبل" و"لامبورغيني بي إف".
ويحمل سباق "ماوج ستيكس" طابعاً دولياً بمشاركة خيول من 6 دول، تتقدمها الإسبانية "جيلينوت" في إطار تحضيراتها لـ"جميرا 1000 جينيز"، إلى جانب "دانس تو ذا ميوزيك" و"ميس ييتشانس".
كما تشهد الفعاليات سباقات قوية على الرمال، أبرزها "جافزا هانديكاب" بمشاركة "أنترِم"، و"دي بي ورلد لوجيستكس هانديكاب" الذي يشهد استمرار "فورس آند فالور" في تقديم عروضه القوية على أرضية الرمل.

ميدان
شارلي ابلبي
جودلفين
