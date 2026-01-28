الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
إحاطة اعلامية يومية حول فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

إحاطة اعلامية يومية حول فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»
28 يناير 2026 22:02

 
أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة الإعلامية لألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، اعتماد آليات تغطية الحدث العالمي المقرر من 6 إلى 15 فبراير المقبل، بكل من أبوظبي والظفرة والعين، وأكدت، خلال الاجتماع التنسيقي، اليوم، في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، عقد إحاطة إعلامية يومية في المقر الملحق بمدينة زايد الرياضية أثناء الفعاليات، وتوفير المعلومات كافة لوسائل الإعلام المختلفة حول آخر مستجدات الحدث، والبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي على مدار أيام الألعاب في مركز أدنيك أبوظبي.
ونوهت بتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في إبراز الحدث، وتحقيق أهدافه، لاسيما أنه سيشهد مشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من نحو 100 دولة يتنافسون في 38 رياضة مختلفة، من بينها 6 رياضات إماراتية تراثية، و13 رياضة لأصحاب الهمم، في 18 منشأة رياضية تم تجهيزها على مستوى عالمي.
ودعت إلى تسليط الضوء على القصص الملهمة في الفعاليات، بمشاركة كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأبرز نجوم العالم في العديد من الرياضات، وتسليط الضوء على المعيار العالمي الجديد للرياضة الشاملة، والمشاركة الرياضية، وجاهزية إمارة أبوظبي لتنظيم فعاليات رياضية كبرى مع دمج عناصر الثقافة والمجتمع وجودة الحياة.
وأشارت اللجنة إلى أن جميع وسائل الإعلام ستحظى بفرص للالتقاء بالرياضيين، والشخصيات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى مسؤولي اللجان المختلفة.
وأهابت بجميع وسائل الإعلام التفاعل مع الحدث العالمي المقرر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مع إبراز الرياضات التراثية التي تتضمن التبة، وسباقات الهجن، وسباقات السفن الشراعية، والغوص، وسباقات القدرة للخيول، والصقارة، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى المعتمدة في الألعاب.

