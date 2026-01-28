الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
فوز «أنكورا» و«إيه إم» في «دولية الإمارات» للبولو

28 يناير 2026 22:08

أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026، عن فوز فريق «أنكورا لامار» على «جنقري» بنتيجة 7 مقابل 5.5، أهداف، و«إيه إم» على «بنسالي»، بنتيجة 9 مقابل 6 أهداف.
وتتنافس في البطولة 8 فرق على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حتى الأول من فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وتقام مباراتان غداً الخميس في الجولة الخامسة بين فريقي الحبتور وأنكورا لامار، وغنتوت وجنقري، في محطة مهمة لتحديد المتأهلين إلى نهائي البطولة.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
