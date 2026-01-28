الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خورفكان يعبر الوصل ويسجل مفاجأة الجولة الـ14

خورفكان يعبر الوصل ويسجل مفاجأة الجولة الـ14
28 يناير 2026 22:19

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق نادي خورفكان مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على حساب الوصل بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد زعبيل مساء أمس، ضمن مواجهات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد الوصل 3 نقاط ثمينة في سباق اللحاق بركب أهل القمة، ويتوقف رصيده عنده 25 نقطة في الترتيب الرابع وصعد خورفكان للترتيب العاشر بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.
وشهدت المباراة تسجيل رقم تاريخي غير مسبوق، حيث أصبحت أول مواجهة تجمع الوصل أمام خورفكان، دون أن يسجل «الفهود» في مرمى المنافس.
بينما سجل هدف «النسور» الوحيد المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 18 بالشوط الأول، ليعود الهداف المغربي لهز الشباك بعد غياب استمر 4 جولات، حيث سجل أخر أهدافه في لقاء فريقه أمام بني ياس في الجولة التاسعة.
وشهدت المباراة الدفع بالوافد الجديد ميخيل بورخا، ولكن لم يوفق الفهود في فك الحصار الدفاعي الذي فرضه الضيوف، بعد استبسال طوال شوطي اللقاء، ولعب الوصل متخلياً عن تحفظه الدفاعي في الشوط الأول، ما مكن خورفكان من خطف هدف في توقيت مبكر.
على الجانب الآخر، تختتم الجولة بمواجهات مثيرة تجمع الأولى بين البطائح وضيفه الجزيرة عند الساعة الخامسة والربع مساء، بينما يستضيف النصر فريق بني ياس في الثامنة مساء على استاد آل مكتوم.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
