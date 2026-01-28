الشارقة يطلق «عطر الملك»

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي الشارقة الرياضي إطلاق عطر «الملك»، في خطوة جديدة تخطوها شركة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي لتنويع مصادر الدخل بالنادي، وذلك بالتعاون مع مجموعة محمد هلال التجارية، ممثلة في شركة خلطات للعطور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة، بمسرح جزيرة العلم في الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي السابق، والمهندس إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الاستثمار، ومحمد هلال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وتم الإعلان، خلال المؤتمر الصحفي، عن طرح اسمين لعطر «الملك» يعبران عن هوية وتاريخ النادي، حيث حمل الأول إسم «لحظة فوز» وحمل الثاني اسم «الملك يظل ملك»، وذلك تمهيداً للإطلاق الأكبر والذي سيكون خلال حفل كبير في غضون الأيام المقبلة.

قال المهندس إبراهيم الجروان، خلال كلمته في المؤتمر: «إطلاق عطر النادي يتجاوز كونه منتجاً تجارياً ليعبّر عن هوية، وتاريخ الملك وروح الشغف والانتماء، لافتاً إلى أن نادي الشارقة أحد ركائز كرة القدم الإماراتية، وصاحب تاريخ طويل وبطولات وإنجازات، مشيراً إلى الإرث الكبير الذي يمتلكه النادي جعلهم يفكرون في أن يجسدوه في قالب جديد يحمل في تفاصيله روح الشارقة وطموحها».

من جانبه، وجه محمد هلال الحزامي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشكر لمجلس إدارة نادي الشارقة على التعاون لدعم الملك في مشاويره داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن تجسيد هوية النادي من خلال العطر، الذي يحتفظ بالذكريات والبطولات والأمجاد، كفيل بالتفاف الجماهير كافة حول النادي وتشجيعه ودعمه باستمرار.