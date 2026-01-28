28 دولة تحلق في أجواء «الطيران اللاسلكي» بالعين

العين (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الدولية للطيران اللاسلكي الاستعراضي «النسخة الثانية» تفاصيل البطولة التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، من 4 إلى 8 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 92 طياراً محترفاً يمثلون أكثر من 28 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت اللجنة مؤتمراً صحفياً بمدينة العين، حضره كل من الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعلي محمد بن مصلح الأحبابي، مدير البطولة، ويوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية، والمهندس يوسف هاشم العزيزي، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، وسعيد بن روضة الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واستعرضت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة، مؤكدة اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية كافة، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أرقى المعايير العالمية، ويعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في استضافة البطولات الرياضية الدولية المتخصصة، لا سيما في مجال الطيران اللاسلكي.

وأكّد علي مصلح الأحبابي، مدير بطولة العين الدولية للطيران اللاسلكي، حرص اللجنة المنظمة على توفير بيئة تنافسية متكاملة للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، تعزز القيم الرياضية، وتتيح لهم تقديم أفضل مستويات الأداء، مشيراً إلى أن البطولة تمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى.

وأُعلن خلال المؤتمر تنظيم جامعة الإمارات تحدي الجامعات للأنظمة المستقلة غير المأهولة «AUSUIC 2026»، من 7 إلى 8 فبراير المقبل في نادي العين الرياضي بالتزامن مع فعاليات البطولة.

من جانبه، أكّد الدكتور أحمد الرئيسي، أن تنظيم التحدي يجسد التزام الجامعة بدعم التعليم التطبيقي والابتكار، وربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات العملية في مجالات هندسة الطيران والأنظمة غير المأهولة، موضحاً أن التحدي يشكل منصة تعليمية عالمية تجمع طلبة الهندسة من مختلف الجامعات.

بدوره، أكّد سعيد بن روضة الظاهري، أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تواصل دعمها النسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للطيران الاستعراضي للطائرات اللاسلكية، لما تمثله من حدث نوعي يجمع بين الرياضة والابتكار، ويعزز مكانة الإمارة على خريطة الفعاليات الدولية، مشيراً إلى أن اختيار العين لاحتضان البطولة يعكس خصوصيتها التاريخية والثقافية باعتبارها إحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان بشكل متواصل في العالم، وتُعَدُّ البطولة منصة دولية متخصِّصة في مجال الطيران اللاسلكي، وتستهدف في نسختها الثانية استقطاب أكثر من 3,000 زائر.

ويتضمَّن برنامج البطولة، على مدى خمسة أيام، سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل عروضاً جوية ليلية، وبطولة تنافسية لطلبة الجامعات بالدولة في اختصاص هندسة الطيران، حيث يتنافسون في تصميم الطائرات المسيَّرة وتصنيعها والطيران بها، كذلك يشمل برنامج البطولة فرصاً تعليمية من خلال 10 ورش عمل متقدمة ومبتدئة، في إطار برنامج متكامل يعكس مكانة منطقة العين وجهة رياضية لاستضافة الفعاليات النوعية والمتخصِّصة.