اتحاد المصارعة يفتتح مركز «جيمس للتميز الرياضي» في دبي

دبي (وام)

افتتح الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، مركز «جيمس للتميز الرياضي» في مدرسة جيمس متروبول - موتور سيتي، في خطوة تعكس توجّه دولة الإمارات نحو تطوير المواهب الرياضية الواعدة عبر مسارات تعليمية متكاملة، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

ويأتي افتتاح المركز استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد المصارعة، ومدرسة جيمس متروبول سبتمبر الماضي، والتي نصت على اعتماد المدرسة مركزاً لتدريب المصارعة الأولمبية، دعماً لجهود تطوير اللعبة وتهيئة قاعدة من المواهب القادرة على تحقيق إنجازات مستقبلية على الصعيد الأولمبي.

ويجسد المركز التزاماً وطنياً مشتركاً بدعم الرياضيين الناشئين، وتوفير بيئة تدريب متخصصة للأداء الرياضي العالي، إلى جانب تعزيز مفاهيم التميز البدني والمرونة والرفاهية ضمن المنظومة التعليمية.

ويضم المركز مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل ملاعب كرة القدم، وألعاب القوى، والسباحة، ورياضات المضرب، وقاعات متعددة الاستخدامات.

وأكّد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أن افتتاح المركز يمثل محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المواهب الرياضية من خلال التعليم والأطر المنظمة، مشيراً إلى أن اتحاد المصارعة يؤمن بأهمية الاستثمار في الرياضيين من سن مبكرة، وتهيئة بيئة داعمة للتميز والانضباط والنجاح المستدام، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة في الإمارات.