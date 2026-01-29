دوري الأبطال.. تعرف على الفرق المتأهلة ومصير وسان جيرمان والريال في الملحق

باريس(أ ف ب)

بلغ برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ومواطنوه توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيخوض حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني الملحق المؤهل إلى الدور عينه، وذلك بعد اختتام منافسات دور المجموعة الموحدة الأربعاء.

والتحقت الفرق الخمسة، ومعها سبورتينج البرتغالي، بأرسنال الإنجليزي المتصدر بالعلامة الكاملة (24) بايرن ميونيخ الألماني الثاني برصيد 21 نقطة اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وحسم برشلونة بطاقة التأهل بعد تحقيقه انتصاره الثالث توالياً في المسابقة من بوابة كوبنهاغن الدنماركي 4-1، بعدما كان متأخراً 0-1.

وعاش مشجعو العملاق الكتالوني لحظات صعبة بعد تأخر فريقهم بهدف الإيسلندي فيكتور داداسون (4)، لكن برشلونة ردّ بقوة في الشوط الثاني بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (48) ولامين جمال (60) والبرازيلي رافينيا (68 من ركلة جزاء) والبديل الإنجليزي ماركوس راشفورد (85).

ورفع بطل إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه، فشل سان جيرمان في حجز بطاقته المباشرة بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 1-1 ورافقه إلى الملحق.

افتتح البرتغالي فيتينيا التسجيل لأصحاب الأرض (8) وأدرك جو ويلوك التعادل للضيوف (45+2).

واكتفى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بـ 14 نقطة في المركز الحادي عشر، ورافق ضيفه الإنجليزي بالرصيد عينه من النقاط في المركز الثاني عشر، إلى الملحق.

وأضاع ريال مدريد فرصة التأهل التي كانت بمتناول يديه قبل بداية الجولة الثامنة الأخيرة، بخسارته 2-4 أمام بنفيكا البرتغالي، الذي بلغ الملحق كذلك في الرمق الأخير وبفارق الأهداف عن ثلاثة فرق أخرى بالرصيد عينه من النقاط (9 نقاط).

وتجمّد رصيد "الملكي" عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وسجّل هدفي "الملكي" مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي (30 و58)، فيما أحرز النروجي أندرياس شيلدروب (37 و54) واليوناني فانجيليس بافليديس (45+5 من ركلة جزاء) وحارس المرمى الأوكراني أناتولي توربين الذي أهدى فريق المدرب جوزيه مورينيو بطاقة التأهل إلى الملحق في الرمق الأخير (90+8).

وتأهل ليفربول إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 18 نقطة بانتصاره على قره باغ الأذربيجاني 6-0 بأهداف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (15 و61) والألماني فلوريان فيرتز (21) والمصري محمد صلاح (50) والفرنسي أوجو إيكيتيكيه (57) والبديل الإيطالي فيديريكو كييزا (90).

ورافق توتنهام مواطنه بعد العودة بانتصار من ألمانيا على حساب أينتراخت فرانكفورت 2-0، رافعاً بذلك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

وحجز تشيلسي بطاقة التأهل المباشر، بعد مباراة مثيرة خطف خلالها الانتصار من ميدان نابولي الإيطالي 2-3، رافعاً بذلك رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما ودّع بطل إيطاليا المسابقة بحلوله في المركز الثلاثين بثماني نقاط فقط.

افتتح الأرجنتيني إنزو فرنانديز التسجيل لتشيلسي (19 من ركلة جزاء) وردّ عليه أنتونيو فيرغارا والدنماركي راسموس هويلوند قبل نهاية الشوط الأول (33 و43).

لكن البرازيلي جواو بيدرو أهدى فريقه بطاقة التأهل بهدفين في الدقيقتين 61 و82.

وعاد سبورتينج ببطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من ميدان أتلتيك بلباو الإسباني 2-3، بعدما انتزع هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع.

ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع متخلفاً بفارق الأهداف عن برشلونة وتشيلسي.

وححز سيتي مقعده في ثمن النهائي بانتصار على ضيفه جلطة سراي 2-0 بفضل النرويجي إرلينج هالاند العائد إلى التسجيل للمرة الأولى منذ هدفه من ركلة جزاء في مرمى برايتون ضمن الدوري الإنجليزي في أوائل يناير، وزميله الفرنسي ريان شرقي، في الدقيقتين 11 و29 توالياً.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة، متخلفاً بفارق الأهداف عن برشلونة وتشيلسي وسبورتينج في المركز الخامس والسادس والسابع توالياً.

وإلى جانب الريال وسان جيرمان ونيوكاسل، بلغت أندية إنتر ويوفنتوس وأتالانتا الإيطالية الملحق المؤهل إلى ثمن النهائ،ي بعد حلولها في المراكز العاشر والثالث عشر والخامس عشر توالياً.

إنتر كان قد فاز على دورتموند الألماني السابع عشر 2-0، فيما اكتفى يوفنتوس بتعادل سلبي أمام موناكو الفرنسي الحادي والعشرين، أما أتالانتا فانقاد إلى هزيمة أمام سان جيلواز البلجيكي 0-1.

ورافق أتلتيكو مدريد الفرق المتأهلة إلى الملحق بحلوله في المركز الرابع عشر بعد خسارته 1-2 أمام ضيفه بودو غليمت النروجي الثالث والعشرين، علماً أن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني كان متقدما 1-0.

وأكملت فرق باير ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني وكلوب بورج البلجيكي وجلطة سراي وقره باغ عقد الفرق المتأهلة إلى الملحق.