صفقات اللاعبين في الفترة الحرة من عقودهم.. سانشيز الأغلى!

معتز الشامي (أبوظبي)

ارتفعت رسوم الانتقالات في كرة القدم بشكل كبير، ومع ذلك، يشير المنطق الاقتصادي إلى أن اللاعبين الذين يتبقى على عقودهم 6 أشهر أو أقل يجب أن تكون تكلفتهم زهيدة، وعادة، يمكن لهؤلاء اللاعبين التفاوض على اتفاقيات ما قبل التعاقد والرحيل مجاناً عند انتهاء عقودهم. لكن في بعض الأحيان، لا تزال الأندية تدفع مبالغ طائلة لضمان خدمات فورية.

استغل مانشستر سيتي انتهاء عقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم، فتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو فقط كمقدم، أي أقل من قيمته السوقية بأكثر من 30 مليون يورو، وفي التقرير التالي نستعرض أكبر صفقات اللاعبين الذين لم يتبق على عقودهم سوى 6 أشهر أو أقل.

ويعد انتقال جيهي إلى مانشستر سيتي مقابل 23 مليون يورو مبدئياً ثالث أعلى صفقة للاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده. وإذا تمت إضافة 11.6 مليون يورو إلى قيمة الصفقة، سيصبح جيهي أغلى لاعب في تاريخ النادي، متجاوزاً الرقم القياسي الحالي المسجل باسم أليكسيس سانشيز.

ودفع مانشستر يونايتد 34 مليون يورو إلى أرسنال لضم اللاعب التشيلي عام 2018، لكن الصفقة كانت كارثية، حيث سجل سانشيز 5 أهداف فقط في 45 مباراة مع يونايتد، ويعتبر أحد أسوأ صفقات النادي على الإطلاق، ويحتل الدنماركي كريستيان إريكسن المركز الثاني بعد أن دفع إنتر ميلان 27 مليون يورو لتوتنهام لضمه عام 2020، وتهيمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز العشرة الأولى بسبع صفقات، من بينها انتقال دانييل ستوريدج من تشيلسي إلى ليفربول.

ويظهر اسم إبراهيم دياز - الذي تصدر عناوين الأخبار مؤخراً بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة للمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية - في القائمة أيضاً، بعد انضمامه إلى ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي مقابل 17 مليون يورو عام 2019.

أغلى صفقات اللاعبين الذين تبقى في عقودهم 6 أشهر أو أقل خلال السنوات الأخيرة، حيث يبقى أليكسيس سانشيز الذي انتقل من أرسنال موسم (2017/18) إلى مان يونايتد: 34 مليون يورو، ويليه كريستيان إريكسن الراحل في (2019/20) من توتنهام إلى إنترميلان مقابل 27 مليون يورو.

ويأتي مارك جيهي المنتقل موسم (2025/26) من كريستال بالاس إلى مان سيتي نظير 23 مليون يورو بالمركز الثالث، ويعقبه جارود بوين المنضم موسم (2019/20) من هال سيتي إلى وستهام بـ 21.3 مليون يورو.

ويحتل أكسيل فيتسل المنضم في (2016/17) من زينيت سانت بطرسبرج إلى تيانجين تيانهاي نظير 20 مليون يورو المركز الخامس، بينما يأتي إبراهيم دياز المنضم في (2018/19) من مان سيتي إلى ريال مدريد مقابل 17 مليون يورو سادساً، ويليه روس باركلي المنتقل في (2017/18) من إيفرتون إلى تشيلسي مقابل 16.8 مليون يورو، ثم أندروس تاونسند الراحل عام (2015/16) من توتنهام إلى نيوكاسل مقابل 15.7 مليون يورو.

وجاد المركز التاسع من نصيب دان بورن المنضم موسم (2021/22) من برايتون إلى نيوكاسل مقابل 15 مليون يورو، وهو المبلغ ذاته الذي انضم به دانييل ستوريدج موسم (2012/13) من تشيلسي إلى ليفربول.