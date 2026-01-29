«بارسا بيب» يعود ومعه «كأس يامال» و«أموال الأبطال»

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّرت تصريحات مدرب كوبنهاجن، ياكوب نيستروب، الموقع الرسمي لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، خاصة عندما وصف برشلونة في الشوط الثاني من المباراة، بأنه لا يُقارن إلا بـ«بارسا بيب»، وأشار إلى أن تقييم ما يُقدمه الفريق الحالي، بما كان عليه «سلفه» في عام 2010، يوضح أنهم لا يرتكبون أخطاء بالكرة إلا نادراً، مثلما كان حال «بارسا بيب»، وأكد أن «بارسا فليك» فريق من طراز فريد وصاحب مستوى عالٍ جداً، ويملك لاعبين بمهارات خيالية.

وحمل المقال الرئيس في الصحيفة الداعمة لبرشلونة عنوان «يامال يريد هذه الكأس»، حيث قال رئيس التحرير إن لامين يامال يُعد القوة الدافعة الأساسية وراء تلك العودة الرائعة، في مباراة الختام الناجح لمرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، وعبر كلمات الجناح الشاب حول شعوره بالراحة أكثر في دوري الأبطال، تتضح رغبته الشديدة في الفوز بتلك النُسخة، ورفع الكأس «ذات الأذنين» مع برشلونة.

وأكمل سانتي نولا حديثه عن يامال، قائلاً إنه بفضل تمريراته الحاسمة، وعرضياته الدقيقة، ومراوغاته البارعة وأهدافه، أصبح «البارسا» الفريق الإسباني الوحيد المتأهل مُباشرة إلى دور الـ16 في البطولة الأوروبية الكُبرى، كما أشاد بهدف ماركوس راشفورد من الركلة الحُرة المُباشرة، التي وصفها بـ«إنجاز بعد مُعاناة»، حيث غاب ذلك النوع من الأهداف منذ رحيل «الأسطوري» ميسي عن برشلونة، لكن راشفورد أعاد الثقة فيها، بعد 50 محاولة «فاشلة»!

ولم ينس رئيس تحرير «موندو» الإشادة بجوزيه مورينيو وبنفيكا، بعد الإطاحة بريال مدريد من قائمة «الـ8 الكبار»، وإجباره على خوض الدور الإقصائي الفاصل في اللحظات الأخيرة «المجنونة»، من عُمر تلك المباراة، بهدف من رأسية «تاريخية» للحارس العملاق تروبين، بطول قامة يُناهز المتريْن، في آخر لحظة بالدقيقة «90+8».

واتفق نولا مع مُحلل الجريدة الفني، في أن تغيير فليك الناجح بين الشوطين، بدخول مارك بيرنال وخروج إريك جارسيا، غيّر وجه المباراة تماماً لمصلحة برشلونة، الذي انتفض بعد حصول أولمو وفيرمين على حُرية هجومية أكبر، بفضل وجود بيرنال، وأنهى تحليله بقوله إن حالة الفريق الدفاعية تتحسن، عندما يُهاجم بقوة ويتحكم في الكرة، وهو ما يهدف إليه دائماً هانسي فليك.

وبالطبع، أفردت «موندو» تقريراً تفصيلياً عن حجم الأموال، التي يجنيها برشلونة بفضل وضعه الناجح في مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، وهو الأمر المهم جداً للنادي على الصعيد الاقتصادي، إذ سيحصل على 87 مليون يورو، بسبب تأهله المُباشر إلى دور الـ16، بواقع 35.38 مليون يورو من الرعاة وحقوق البث التليفزيوني، حسب مُعامل الـ10 سنوات التاريخي، بجانب 18.62 مليوناً مثل جميع الفرق التي لعبت مرحلة الدوري، ويُضاف 11.2 نتيجة لـ5 انتصارات وتعادل واحد خلالها، وكذلك 10.8 مليون يورو نتيجة إنهاء تلك المرحلة في المركز الخامس، وبين أول 16 فريقاً، ويحصد برشلونة 11 مليوناً عقب تأهله إلى دور الـ16.