مورجادو يهدي «الإمارات للدرّاجات» الفوز الأول في «تشالنج مايوركا»

بالمانوفا - إسبانيا (وام)

حقّق البرتغالي أنطونيو مورجادو، سائق فريق الإمارات «إكس آر جي للدرّاجات الهوائية»، فوزاً لافتاً في سباق تروفيو كالفيا، الجولة الافتتاحية من تشالنج مايوركا 2026، بعدما تفوق في الانطلاقة النهائية على الإسباني هيكتور ألفاريز.

وأقيم السباق في ظروف مناخية قاسية تميّزت بأمطار غزيرة وبرودة شديدة، ما زاد من حدة المنافسة والاستنزاف البدني، وأسفر عن مواجهة قوية بين مورغادو وألفاريز امتدت حتى خط النهاية في منطقة بالمانوفا.

وشهد السباق صراعاً مبكراً بين المجموعة الرئيسية والمجموعة المتقدمة، التي ضمّت أدريان بويشيس، وأودنه هولتر، وغيورغ شتاينهاوزر، قبل أن يبدو الفوز في متناولهم مع تبقي أقل من 40 كيلومتراً، فيما بادر مورجادو بهجوم منفرد قبل 33 كيلومتراً من النهاية، لينجح لاحقاً برفقة ألفاريز في تقليص الفارق واللحاق بالمقدمة.

ومع الصعود الأخير «كول دي سوما - 2.6 كم بمعدل 5%»، فرض مورجادو وألفاريز إيقاعهما وانفرداً بالصدارة، قبل أن تُحسم المواجهة بينهما في الانطلاقة النهائية لمصلحة دراج فريق الإمارات - إكس آر جي.

واختتم الفريق يوماً مميّزاً أمس بحضور اثنين من دراجيه ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حلّ نيلس بوليت ثامناً، ورونه هيرّيجودتس تاسعاً، في أول مشاركة تنافسية لهما هذا الموسم.