منتخب السلة يلتقي الكرامة السوري في ربع نهائي «دولية دبي»

علي معالي (دبي)

تشهد بطولة دبي الدولية لكرة السلة، في الساعة السادسة من مساء اليوم مباراة في قمة الإثارة تجمع منتخبنا الوطني مع الكرامة السوري على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، في الدور ربع النهائي من النسخة 35 للبطولة التي يسدل عليها الستار الأحد المقبل، يدخل منتخبنا المباراة بعد صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من النقاط برصيد (8)، بعد الفوز في 4 مباريات متتالية في الدور التمهيدي للبطولة وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرة «الأبيض» خلال هذه البطولة العريقة، في حين جاء الكرامة السوري في المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز واحد و3 خسائر.

يبحث منتخبنا بقيادة المدرب الدكتور منير بن الحبيب عن تخطي عقبة الفريق السوري معتمداً على مجموعة من أبرز لاعبيه، يتقدمهم قيس عمر وحامد عبداللطيف وعمر خالد وراشد ناصر ومامدو ندياي وحسن عبدالله وسيف الرشيدي وواشنطن وديماركو وكريس ويل، ويغيب عن المنتخب أحمد عبداللطيف بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

من جانبه، عبر راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية عن تفاؤله بما يقدمه المنتخب في هذه النسخة حتى الآن، وقال: «جاءت البطولة في توقيت مناسب للغاية لكي يستعيد بعض اللاعبين حالتهم الفنية والبدنية في ظل الإصابات التي طالت بعض اللاعبين مؤخراً، وأضاف: «ما يقدمه المنتخب في هذه النسخة عمل مميز للغاية من كافة النواحي الخططية والذهنية، والتركيز الكامل من اللاعبين، وهي فرصة رائعة لكي يستعد المنتخب للبطولة الخليجية المقبلة، ولكي نحافظ على لقبنا الذهبي الذي حققناه في النسخة الأخيرة بالكويت».

ويقام اليوم أيضاً مباراة ثانية في مواجهة ليبية خالصة في ربع النهائي بين أهلي طرابلس مع الاتحاد، وكانت 8 فرق قد ضمنت تأهلها إلى الدور ربع النهائي، عقب ختام منافسات الدور الأول أمس «الأربعاء»، وشهدت المجموعة الأولى تأهل منتخب الإمارات متصدراً، إلى جانب الوحدة السوري والاتحاد الليبي والنصر مستضيف البطولة، فيما غادر فريق حمص الفداء السوري المنافسات.

وفي المجموعة الثانية، حجزت فرق أهلي طرابلس الليبي والأفريقي التونسي وبيروت اللبناني والكرامة السوري مقاعدها في الدور ربع النهائي، مقابل خروج فريق زامبوانجا الفلبيني.

من جانب آخر قررت اللجنة الفنية للبطولة استبعاد إسماعيل روميرو لاعب نادي أهلي طرابلس الليبي من البطولة، وتغريمه ألف دولار، لتعديه بالضرب من دون كرة على نيكولاس إدواد لاعب زامبوانجا الفلبيني، في مباراة جرت بينهما في مرحلة التمهيدي بالمجموعة الثانية.

جاء قرار اللجنة الفنية بعد الاطلاع على تقارير الحكام ومراقب المباراة، وقالت اللجنة الفنية في بيان لها بأنه يحق لفريق أهلي طرابلس الليبي الاستئناف على قرار اللجنة الفنية خلال مدة 24 ساعة ودفع رسم الاستئناف وقدره ألف دولار.