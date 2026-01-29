«الريف الشرقي» يتوّج بلقب «إسقاط الصحون» في البطولة السنوية للرماية

أبوظبي (وام)

اختُتمت منافسات مسابقة إسقاط الصحون «مسدس - فئة الرجال»، ضمن فعاليات البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية المقامة حالياً في نادي الريف للرماية بأبوظبي، والتي تتواصل منافساتها حتى 4 فبراير المقبل، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية متميزة.

وأسفرت النتائج عن تتويج فريق الريف الشرقي بالمركز الأول، فيما حلّ فريق الفجيرة في المركز الثاني، وجاء فريق الريف الجنوبي في المركز الثالث، وذلك بعد منافسات قوية اتّسمت بالندية والتقارب في المستويات.

وشهدت المسابقة مشاركة 16 فريقاً بواقع 80 رامياً، ما أسهم في رفع وتيرة التنافس وإبراز التطور اللافت الذي تشهده رياضة الرماية، سواء على مستوى الأداء الفني أو الالتزام بقواعد المنافسة.