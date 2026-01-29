الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مارسيلو برولي يودّع الإمارات بالشكر والامتنان

مارسيلو برولي يودّع الإمارات بالشكر والامتنان
29 يناير 2026 11:17

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حرص الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، على وداع لاعبي المنتخب برسالة إنسانية مؤثرة، أشاد خلالها بالأجواء الاحترافية وحُسن التعامل خلال فترة قيادته الفنية، التي امتدت لعامين، موجهاً شكره لكل من أسهم في تجربته مع «الأبيض الأولمبي».
وعنوّن برولي رسالته بعبارة «شكراً لكم يا أهل الإمارات»، قال فيها: «شكراً لكم على هذه الرحلة المشتركة مع منتخب الإمارات تحت 23 سنة»، وأضاف: «بعد عامين من العمل الجاد والتطور المستمر، أختتم اليوم فترة تدريبي للمنتخب الأولمبي، وأود أن أعرب عن امتناني لاتحاد الكرة على الثقة التي منحوني إياها، وعلى المعاملة الكريمة منذ اليوم الأول. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين في المنتخب وزملائي في الجهاز الفني، فقد كان دعمهم واحترافيتهم الدافع وراء تجاوز كل التحديات التي واجهناها».
وتابع: «شكر خاص للاعبين، شكراً لكم على التزامكم الكامل، وإيمانكم بالمشروع، وبذلكم قصارى جهدكم في كل حصة تدريبية وكل مباراة».
وأردف: «على الصعيد الشخصي، كان الابتعاد عن عائلتي لمدة عامين التحدي الأكبر، لكنني أستطيع اليوم القول إن كل كيلومتر قطعته كان يستحق العناء، أحمل معي خبرة مهنية قيّمة، وقبل كل شيء درساً مهماً في الحياة أسهم في تطوري كإنسان وكمدرب».
وأضاف برولي في سياق متصل: «من المفهوم أن يكون هناك توجه لبدء الاستعدادات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التحضير للاستحقاقات الأولمبية، مع جهاز فني جديد».
وكان برولي، المدرب السابق لمنتخب الأوروجواي تحت 20 عاماً، والمتوّج مع شباب «لا سيليستي» بلقبي بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة عام 2023، قد تولى تدريب «الأبيض الأولمبي» في فبراير 2024، خلفاً للإسباني دينيس دا سيلفا، الذي قاد المنتخب لنحو ثلاثة أعوام منذ مارس 2021.
وجاء قرار إنهاء التعاقد مع برولي بعد نحو شهر من ختام مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي انتهى مشوارها بالخسارة أمام منتخب فيتنام 2-3 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

