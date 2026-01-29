برشلونة والريال.. «صورة كربونية» في دوري الأبطال

عمرو عبيد (القاهرة)

في الموسم الثاني من دوري الأبطال بنظامه الحديث، يبدو أن بعض الفرق «أدمنت» المعاناة و«الدراما»، بينما تُصر أُخرى على المرور الهادئ «المُريح» من مرحلة الدوري، ويبدو أن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد، يرفض ألا يُقدّم فصلاً جديداً في تلك «المعركة»، لكنه يظهر بـ«سيناريو طريف» هذه المرة.

وإذا كانت الصحف الإسبانية، بمختلف ميولها، أبرزت احتفال جماهير «كامب نو» بهزيمة «الريال»، ثم ابتعاده عن التأهل المُباشر إلى دور الـ16، خلال مباراة فريقها أمام كوبنهاجن، بعدما ضمّنت تأهله، فإن الصحف «الكتالونية» اتخذتها وسيلة للسخرية من غريمها التقليدي، بينما عبّرت «المدريدية» عن حنقها إزاء هذا التصرف، المُعتاد بين جماهير «العملاقين»!

وبعيداً عن ذلك الصراع الذي لا ينتهي أبداً، فإن وضع الفريقين في مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، يظهر بـ«صورة كربونية»، للمرة الثانية على التوالي، حيث تأهل برشلونة مُباشرة إلى دور الـ16، مثلما كان حاله في النُسخة الأولى من البطولة، بعد تطويرها، رغم تغير مركزه من الثاني إلى الخامس.

في حين رفض ريال مدريد تصحيح الوضع الغريب الذي مر به في الموسم السابق، إذ سقط فجأة من فوق «المقاعد المؤهلة»، وعاد إلى المركز التاسع ليخوض المُلحق، مقابل وجوده في المرتبة الـ11 في العام الماضي، في نفس الوضع، لكن بـ«سيناريو» أكثر قسوة وإحراجاً، بعدما انهار في الخطوة الأخيرة هذه المرة، بعكس قتاله حتى النهاية في السابق.

وعلى نفس الوتيرة، سارت بعض الفرق، مثل أرسنال وليفربول، إذ لم ينجح سوى 3 فرق في المرور المُباشر إلى دور الـ16، خلال الموسمين، بإضافة «البارسا» إلى كلٍ من «الجانرز» و«الريدز»، وتصدّر أرسنال ترتيب الدوري هذه المرة، بعلامة كاملة مُثيرة ومُستحقة، بينما كان «ثالثاً» في الموسم الماضي، في تبادل لافت للأدوار مع مواطنه ليفربول، الذي حلّ في المركز الثالث مؤخراً، مقابل صدارة العام الماضي.

الأمر تكرر أيضاً مع 3 فرق، بين المجموعة المُصنّفة في «الدور الإقصائي»، بين المراكز 9 و16، فبجانب ريال مدريد، يظهر باريس سان جيرمان وأتالانتا للمرة الثانية، والغريب أن «الأمراء» عانى من نفس «دراما الميرنجي»، إذ فقد فجأة فرصته في التأهل المُباشر هذه المرة، بالتراجع إلى المركز الـ11، بينما انتزع المقعد الـ15 سابقاً بصعوبة بالغة في الموسم الماضي، وأنهى أتالانتا النُسخة الحالية في المركز الـ15، مقابل التاسع في 2024-2025.

أما على صعيد الفرق المتذيّلة لترتيب المتأهلين إلى الدور الإقصائي الفاصل، يظهر «الثُنائي» كلوب بروج وموناكو مرة أخرى، بعد احتلال الفريق البلجيكي المركز الـ19، مقابل الـ24 في الموسم الماضي، وكذلك وجود نظيره الفرنسي في المرتبة الـ21 حالياً، بينما كان في الـ17 خلال المرة السابقة.