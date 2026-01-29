الانتصار الثمين يعيد خورفكان إلى «دائرة الارتياح»

فيصل النقبي (خورفكان)

أسهم التغيير الفني الذي أقدم عليه نادي خورفكان، بالتعاقد مع المدرب الكرواتي دامير كرزنار، في تصحيح مسار الفريق مع بداية الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح في قيادة الفريق للعودة إلى نغمة الفوز، بتحقيق انتصار ثمين على الوصل، في أول ظهور رسمي له على رأس الجهاز الفني.

وجاء هذا الفوز ليخلق حالة من الارتياح ويزيل الضغوط مع اقتناص خورفكان ثلاث نقاط مهمة عقب 4 جولات عقيمة، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في جدول الترتيب، في نتيجة أعادت التوازن والثقة للفريق، وعكست الأثر الإيجابي السريع للجهاز الفني الجديد.

وشهد اللقاء عودة النجم المغربي طارق تيسودالي إلى هز الشباك من جديد، بعدما سجل هدفاً مهماً في مرمى الوصل، مؤكّداً جاهزيته الفنية، ودوره المؤثر في دعم الخط الهجومي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل خورفكان أن يشكّل هذا الانتصار نقطة انطلاق جديدة في مشواره بالدوري، وأن يواصل الفريق تقديم مستويات أفضل خلال الجولات القادمة، في ظل العمل الفني الذي بدأه المدرب كرزنار مع اللاعبين.