الرياضة

سيرينا وليامز لا تستبعد العودة إلى ملاعب التنس

سيرينا وليامز لا تستبعد العودة إلى ملاعب التنس
29 يناير 2026 11:39

لوس أنجلوس(أ ف ب)
أعادت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز إشعال التكهنات حول إمكانية عودتها إلى الملاعب، رافضة استبعاد الأمر عند سؤالها، ومكتفية بالقول "لا أعرف. سأنتظر وأرى ما سيحدث".
ولم تشارك الأميركية الحائزة على 23 لقباً في بطولات الجراند سلام الفردية، البالغة 44 عاماً وأم لطفلين، في أي دورة منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.
أدرج اسمها ضمن برنامج اختبارات مكافحة المنشطات في ديسمبر الماضي، ما أثار الشائعات، قبل أن تنفي عودتها.
وعندما سُئلت حول هذا الاحتمال مجدداً في برنامج "توداي" التلفزيوني الأربعاء، ورغم عدم تأكيدها لأي خطط مستقبلية، إلّا أنها لم تستبعد الأمر أيضاً "أنا أستمتع بوقتي حالياً".
وبعد الإلحاح عليها عما إذا كان جواباً قاطعاً أم لا، قالت "ليس هذا جواباً قاطعاً. لا أعرف، سأنتظر وأرى ما سيحدث".
وعن عودتها إلى برنامج اختبارات المنشطات، أضافت "هل عدتُ فعلاً؟ لم أكن أعرف إن كنتُ قد استُبعدت. اسمعوا، لا أستطيع مناقشة هذا الأمر".
وشاركت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، في بطولة أستراليا المفتوحة المقامة حالياً في ملبورن، وهي في الخامسة والأربعين من عمرها، بعد حصولها على بطاقة دعوة، لكن مغامرتها انتهت عند حدود الدور الأول.
كما شاركت في دورتي أوكلاند وهوبارت بعد عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء في يوليو الماضي، بعد غياب دام عامين تقريباً.
خلال بطولة أستراليا أشار الأميركي جيم كوريير، المصنف الأول عالمياً سابقاً الذي يعمل حالياً كمعلق رياضي، إلى مدى صعوبة انضمام الرياضيين والرياضيات إلى برنامج اختبارات المنشطات.
وبمجرد انضمامهم، يُطلب منهم تقديم معلومات حول مكان وزمان تواجدهم لتقديم العينات. كما يخضعون لاختبارات لمدة ستة أشهر قبل السماح لهم بالعودة إلى المنافسات.
وقال كوريير (55 عاماً) "لن يُدرج أي شخص في هذه القائمة لا ينوي اللعب على المستوى الاحترافي، وخاصة من يملك خبرة واسعة مثل سيرينا وليامز".
وأضاف "نفت سيرينا (في ديسمبر) عودتها، لكني أعتقد أنه ما لم تتعرض لإصابة، فلا شك أنها ستلعب في مكان ما في وقت ما".
وتابع "وسواء كان ذلك في منافسات الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أو في الزوجي مع شقيقتها، أو في الفردي، فهي وحدها من تعلم".
وختم قائلاً "ولكن لا يوجد تفسير آخر لذلك. فازت الشقيقتان وليامز بـ 14 لقبا للزوجي في بطولات الجراند سلام، وثلاث ميداليات ذهبية أولمبية".

