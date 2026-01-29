الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا يطالب هافيرتز بالوجه الآخر!

أرتيتا يطالب هافيرتز بالوجه الآخر!
29 يناير 2026 12:23

لندن(د ب أ)
أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في كاي هافيرتز، مؤكداً أنه قادر على نقل أرسنال إلى "مستوى آخر"، وذلك بعد أن سجل هدفاً وصنع هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق 3 / 2 على كايرات في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن هافيرتز تم استبداله بين الشوطين، في إطار سعي أرسنال لإعادة الدولي الألماني تدريجياً إلى كامل جاهزيته.
وقال أرتيتا عن أداء هافيرتز: "سيمنحه هذا الكثير من الثقة والفرحة والطاقة، وللفريق أيضاً". وأضاف: "الفريق يعلم مدى أهمية كاي بالنسبة لنا، وكيف يمكنه مساعدة الفريق لكي يكون أفضل ونقل الفريق لمستوى آخر".
وأكمل :"لذلك، فإن قدرته على القيام بذلك اليوم بعد هذه الفترة الطويلة كانت أمراً مثيراً للإعجاب للغاية".
وأكد :"الجودة التي أظهرها، وطريقة تواصله مع الفريق، والهدف الذي سجله والتمريرات الحاسمة التي قدمها في الشوط الأول، كان أداءً إيجابياً للغاية".
وأكمل :"لذلك، سوف نستفيد منه بشكل صحيح ونتأكد من استخدامه بالطريقة المناسبة، لأنه سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا في النصف الثاني من الموسم". وبسؤاله عن قرار تبديل هافيرتز "26 عاماً" بين الشوطين ، قال أرتيتا :"هو بخير. هذا ما خططنا له، أن يلعب أول 45 دقيقة. وبالتأكيد أراد أن يكمل المباراة". وبالفوز الذي حققه أرسنال أنهى مرحلة الدوري في صدارة الترتيب. وسيعود أرسنال، الذي ودع البطولة في الموسم الماضي من الدور قبل النهائي، لدور الـ16 في مارس حيث سيلتقي إما أتالانتا أو باير ليفركوزن أو أولمبياكوس أو بروسيا دورتموند.

