البحرين تمدّد تواجدها في «السباق إلى دبي» 10 سنوات

دبي (الاتحاد)

وقّعت جولة دي بي ورلد للجولف اتفاقية شراكة جديدة متعددة السنوات مع اللجنة الأولمبية البحرينية، تضمن إدراج بطولة بابكو إنرجيز البحرين، في الجدول العالمي لجولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» لعشر سنوات مقبلة على الأقل حتى عام 2036.

وتم الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية الممتدة لعشر سنوات مقبلة مع انطلاق منافسات بطولة بابكو إنرجيز البحرين 2026، التي تقام في النادي الملكي للجولف بالبحرين، وتأتي إقامة هذه البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 2.75 مليون دولار أميركي، بعد بطولة دبي إنفيتيشنال، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا الموسم، لتكون بذلك إحدى البطولات السبع ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم.

وسيبقى النادي الملكي للجولف بالبحرين الملعب المضيف لبطولة بابكو إنرجيز البحرين لعامي 2027 و2028.

وتعليقاً على تمديد الشراكة، قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: «تمثل بطولة بابكو إنرجيز البحرين منصة تنافسية استثنائية، تقدم جوائز قيّمة ومساراً مرموقاً نحو المسابقات العالمية الكبرى».

وأضاف: «وفي هذا الصدد، يُشرفنا أن نعلن تجديد اتفاقية استضافة مملكة البحرين لهذه البطولة للسنوات العشر المقبلة. ويعكس هذا التمديد ثقة دولية راسخة في القدرات التنظيمية الاحترافية لمملكة البحرين، وتفانينا في تحقيق النجاح المستدام، والتزامنا بتعزيز الشراكات الرياضية العالمية.

وفي حديثه عن هذا الإعلان، أضاف توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «سرعان ما رسّخت هذه البطولة مكانتها كحدثٍ رئيسي في روزنامة جولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي»، إذ يزداد صيتها عاماً بعد عام، وتحتل دوراً هاماً ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد. وتعكس شراكتنا الممتدة لسنوات عديدة مع اللجنة الأولمبية البحرينية، بالإضافة إلى شركة بابكو إنرجيز والنادي الملكي للجولف، رؤية طويلة الأمد لتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة، وتعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة للرياضة والسياحة والأعمال الدولية».