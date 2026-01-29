111 خيلاً تكتب تفاصيل الأمسية العاشرة في «ميدان»

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار ميدان، غداً بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، فعاليات الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي، برعاية موانئ دبي العالمية، حيث تتكوّن الأمسية من 8 أشواط مميزة بجوائز مالية، تبلغ قيمتها الإجمالية 3.105.000 درهم، بمشاركة 111 خيلاً مهجنة أصيلة.

وتنطلق منافسات الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1600 متر «عشبي»، على لقب سباق تجريبي جميرا جينيز برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للخيول بعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، وأبرز المرشحين «تايتل رول»، و«ترينمور».

وخصّص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «رملي» على لقب حديقة جافزا اللوجستية للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة»، بعمر ثلاث سنوات وقيمة جائزته 165 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «ناشونال هيستوري»، و«سالوم».

وتتصدر «دانس تو ذا ميوزيك»، و«مس ليتانش» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «عشبي»، على لقب سباق موج برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات فقط بعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 500 ألف درهم.

وخصص الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «رملي» على لقب جافزا للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105) بعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «إنترم» و«أوشن فايكنج».

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «عشبي» على لقب سباق دبي للسرعة، برعاية موانئ دبي العالمية للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم وأبرز المرشحين «سيمبول أوف أونر»، و«ذا سترايكنج فايكنج».

ويتصدر «باي ذا بوك»، و«أريبيان لايت» ترشيحات الشوط السادس لمسافة 2000 متر «عشبي»، على لقب سباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة، للخيول المهجنة الأصيلة من شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر ثلاث سنوات فما فوق، وعمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 700 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب سباق موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) من عمر ثلاث سنوات فما فوق «رملي» وقيمة جائزته 250 ألف درهم، وأبرز المرشحين «فورس آند فالور»، و«ذا كامدن كولت».

ويتصدر «رولر أوف تايم»، و«جولي روجر» ترشيحات الشوط الثامن والختامي لمسافة 1600 متر «عشبي» على لقب سباق سوق دبي للسيارات للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90) من عمر ثلاث سنوات فما فوق وقيمة جائزته 190 ألف درهم.