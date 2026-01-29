حارس بنفيكا: لا أعرف.. لا أعرف.. كانت لحظات جنونية



لشبونة (أ ف ب)

أقرّ الأوكراني أناتولي تروبين، حارس بنفيكا البرتغالي، بأنه لم يكن مدركاً لحسابات التأهل خلال اللحظات الأخيرة الجنونية من المباراة المثيرة التي شهدت تسجيله هدفاً قاتلاً قاد به فريقه إلى الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4-2 في لشبونة، ليحجز بنفيكا بطاقة العبور إلى ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تروبين الذي سجّل هدف فريقه الرابع والحاسم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من ضائع، بعد أن حاول إهدار الوقت عندما كانت النتيجة 3-2 «لم أكن أفهم تماماً ما الذي نحتاجه»، وأردف «رأيت الجميع يشيرون إليّ، فتقدّمت، وبعدها أدركت أن بإمكاني التقدّم إلى الأمام. كنا نحتاج إلى هدف واحد إضافي، لا أعرف، لا أعرف ماذا أقول. كانت لحظة جنونية».

وتابع الحارس الفارع الطول (1.99 م) بعد تسجيله برأسه هدف الفوز «لست معتاداً على التسجيل، لذلك كان الأمر جديداً تماماً بالنسبة لي. أبلغ من العمر 24 عاماً، وهذه هي المرة الأولى بالنسبة لي».

من جهته، ورغم ثنائية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (30 و58)، فإن الخسارة أدت إلى تراجع ريال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، للمركز التاسع في دور المجموعة الموحدة، خارج المراكز الثمانية الأولى التي تضمن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.