الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو: هدف تاريخي كاد يُسقط الملعب

مورينيو: هدف تاريخي كاد يُسقط الملعب
29 يناير 2026 14:48

 
لشبونة (أ ف ب) 
حجز بنفيكا الذي يشرف عليه مدرب النادي الملكي الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو بصعوبة المركز الرابع والعشرين الأخير المؤهل بفارق الأهداف، بفضل رأسية حارسه الأوكراني، وعلّق مورينيو على أحداث المباراة «هدف رائع، هدف تاريخي، هدف كاد يُسقط الملعب بأكمله، وأعتقد أنه كان مستحقاً جداً لنا».
وأضاف المدرب الذي طلب من حارسه التقدم إلى منطقة جزاء الخصم في الركلة الحرة الأخيرة «بالنسبة لبنفيكا، فإن الفوز على ريال مدريد يُعد إنجازاً ذا مكانة وهيبة كبيرتين»، وعن الأداء البطولي لحارسه، صرّح مورينيو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) «كنّا نعلم أنه قادر على فعل ذلك».
ونوّه مدرب ريال ومانشستر يونايتد السابق «في مباراة دراغاو بربع نهائي كأس البرتغال الذي انتهى بفوز بورتو 1-0، كان تروبين حاضراً أيضاً في اللقطة الأخيرة وسدّد برأسه، لكن أحد لاعبي بورتو أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة».
وتابع «الفوز على ريال مدريد له أهمية كبيرة ويحمل دلالة خاصة. في تلك اللحظة كان علينا أن نقدّم كل ما لدينا».

أخبار ذات صلة
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
يفصله 4 أهداف.. مبابي يهدد رقم رونالدو التاريخي في «الأبطال»
مورينيو
بنفيكا
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
الرياضة
فلاغ يحطم رقم روبنسون بعد 46 عاماً من الصمود في «السلة الأميركي»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©