مورينيو: هدف تاريخي كاد يُسقط الملعب

حجز بنفيكا الذي يشرف عليه مدرب النادي الملكي الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو بصعوبة المركز الرابع والعشرين الأخير المؤهل بفارق الأهداف، بفضل رأسية حارسه الأوكراني، وعلّق مورينيو على أحداث المباراة «هدف رائع، هدف تاريخي، هدف كاد يُسقط الملعب بأكمله، وأعتقد أنه كان مستحقاً جداً لنا».

وأضاف المدرب الذي طلب من حارسه التقدم إلى منطقة جزاء الخصم في الركلة الحرة الأخيرة «بالنسبة لبنفيكا، فإن الفوز على ريال مدريد يُعد إنجازاً ذا مكانة وهيبة كبيرتين»، وعن الأداء البطولي لحارسه، صرّح مورينيو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) «كنّا نعلم أنه قادر على فعل ذلك».

ونوّه مدرب ريال ومانشستر يونايتد السابق «في مباراة دراغاو بربع نهائي كأس البرتغال الذي انتهى بفوز بورتو 1-0، كان تروبين حاضراً أيضاً في اللقطة الأخيرة وسدّد برأسه، لكن أحد لاعبي بورتو أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة».

وتابع «الفوز على ريال مدريد له أهمية كبيرة ويحمل دلالة خاصة. في تلك اللحظة كان علينا أن نقدّم كل ما لدينا».