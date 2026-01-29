ساؤول على أبواب الرحيل.. الهدف الأول والأخير مع الشارقة



علي معالي (أبوظبي)

حملت مباراة الشارقة مع الظفرة التي انتهت بفوز «الملك» 2-0، العديد من الأهداف المهمة لمسيرة فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة، حيث قفزت المباراة بترتيب «الملك» عدة درجات ليجد نفسه في المركز السابع بعد أن كان تاسعاً قبل بداية الجولة الـ14، وللمرة الثانية على التوالي يصنع البدلاء الفارق الكبير مع الشارقة، حيث سجل المهاجم الفنزويلي ساؤول هدف فريقه الثاني في الدقيقة 92، وكان ساؤول قد شارك في المباراة عند الدقيقة 78 بدلاً من فراس بالعربي، وقبله صنع حارب عبدالله الذي لعب بدلاً من عثمان كمارا في الدقيقة 69، هدفاً جميلاً بتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى، سجل منها لوان هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 82.

ومن المفارقات، أن هذا الهدف هو الأول للاعب ساؤول (22 عاماً)، وربما يكون الأخير له مع الشارقة، بعد 29 دقيقة فقط لعبها مع الملك خلال 5 مباريات منذ انتقاله من الدوري الروسي سبتمبر الماضي، حيث أصبحت فرصة استمراره مع الفريق ضعيفة للغاية، بعد عدم القناعة الكاملة بما قدمه مع الفريق منذ انتقاله.

وفي المقابل فإن البديل الذهبي حارب عبدالله، أصبح نقطة تحوّل مهمة بالفريق، خلال آخر مباراتين تحديداً، حيث سجل هدف التقدم للشارقة في مباراة الجولة الـ13، عندما كانت المباراة تسير إلى التعادل 1-1 مع كلباء ليفتح الطريق أمام «الملك» بتسجيل هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 79 قبل أن يضيف لوان بيريرا الهدف الثالث في تلك المباراة، وشارك حارب في الدقيقة 76 بدلاً من إيجور كورونادو، وكان حارب قد انتقل من شباب الأهلي إلى الشارقة أواخر أكتوبر الماضي، وشارك حتى الآن بدوري أدنوك للمحترفين في 11 مباراة سجل خلالها هدفاً، وصنع آخر، ولعب 314 دقيقة.