الرياضة

النصر يلتقي الأفريقي التونسي في ربع نهائي «دولية» دبي للسلة

كرة السلة
29 يناير 2026 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
يخوض فريق النصر أصعب مباراة في دولية دبي لكرة السلة، عندما يلتقي يوم غدٍ الأفريقي التونسي في السادسة مساء في ربع النهائي النسخة 35، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، والتي يسدل عليها الستار مساء الأحد المقبل، في أقوى المواجهات، كونها أمام متصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، في المقابل جاء ترتيب النصر في المركز الرابع بالمجموعة الأولى بانتصار واحد على حمص الفداء السوري في آخر جولة بفارق نقطة واحدة (101-100) في مواجهة أنقذت «العميد» من الرحيل مبكراً عن البطولة، ليتأهل بالتالي لدور الثمانية، ويواجه اليوم فريقا يمتلك من العناصر القوية والجماهير المتحمسة للغاية في المدرجات خلف فريقها.
ويعيش العميد النصراوي، على حُلم تحقيق الانتصار ومفاجأة البطولة من خلال رغبة اللاعبين وجهازهم الفني في تقديم الأفضل على الرغم من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

وقال حسام الوكيل مدرب النصر: «ما زال غياب اللاعبين الدوليين يمثل أكبر تحدياً بالنسبة لنا لصعوبة تغطية دورهم خصوصاً على المستوى الدفاعي، بالإضافة لإصابة كابتن الفريق صالح سلطان، علاوة على إصابة اللاعب الشاب حسن الشيبه، وهو ما كان يتم استخدامه وتجهيزه ليكون إضافة قوية للفريق لكن ظروف الإصابة تحرمنا من جهوده».
وأضاف: «نواجه أقوى فرق المجموعة الثانية، بعد تأهلنا لأول مرة في دور الثمانية من تاريخ مشاركتنا بالبطولة، واعتبره إنجاز مهم، ومستوى الفريق في تطور من أول مباراة حتى الأخيرة أمام حمص الفداء والتي سجلنا خلالها 101 نقطة، وخطورة فريق الأفريقي أنه العمود الأساسي لمنتخب تونس الوطني، ويمثل بلاده في بطولات أفريقيا القوية، ولكن ثقتي كبيرة في قدرة وكفاءة لاعبي النصر».
وختم حسام الوكيل قائلاً: «أهدافنا واضحة من قبل البطولة، ونشكر الإدارة على توفير المشاركة في هذه البطولة القوية للاستفادة والاحتكاك والتجهيز للمسابقات المحلية، وأنا راضٍ عن الفريق واللاعبين، وأثني على جهود كل من كابتن الفريق صالح سلطان، فيصل محمد على، حسن الشيبه، حمد عاشور، عبدالله المرزوقي، وحسين عبدالله، بالإضافة للمحترفين والمقيم».
وبخلاف مباراة النصر مع الأفريقي التونسي، تشهد البطولة المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي، وتجمع الوحدة السوري مع بيروت اللبناني حامل اللقب في الثامنة مساء.

كرة السلة
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
فريق النصر
الأفريقي التونسي
منتخبنا الوطني
