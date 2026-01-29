الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

التجديف يبحر للمرة الأولى في «عربية السيدات»

التجديف
29 يناير 2026 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)
تنطلق منافسات التجديف يوم الاثنين 9 فبراير ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتُسجّل رياضة التجديف حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة، بما يضيف بُعداً جديداً إلى جدول المنافسات.
وتشهد منافسات التجديف مشاركة 7 فرق تمثل 7 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، نادي البحري الرياضي الكويتي (الكويت)، الفريق السعودي (السعودية)، نادي المعادي واليخت (مصر)، نادي البحري لشاطئ الرباط (المغرب)، جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد (تونس)، ونادي مقديشو للتجديف والزورق (الصومال).
وتُقام المنافسات الرسمية على شاطئ الحمرية، فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في نادي الحمرية وفق خطة تشغيلية معتمدة، وبما يضمن جاهزية المسارات وإجراءات السلامة والتنظيم.
وفي هذا السياق، أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن شاطئ الحمرية بات جاهزًا لاحتضان منافسات التجديف بعد استكمال تهيئة المسارات المائية ونقاط الانطلاق، واعتماد إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية والتنظيمية، بما يضمن منافسات منتظمة وتجربة آمنة للمشاركات والوفود والجمهور.

