مبابي يتجاوز هالاند ويلحق بكين في سباق الحذاء الذهبي



معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث تمنح لأكثر المهاجمين غزارة في تسجيل الأهداف بالدوريات الأوروبية، ويشهد كل موسم منافسة جديدة بين نخبة المهاجمين الذين يحققون باستمرار أرقاماً قياسية في تسجيل الأهداف.

ويواجه كيليان مبابي هذا الموسم منافسة شرسة من قبل هاري كين وإيرلينج هالاند للاحتفاظ باللقب الذي حققه لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

ولحق مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي بنجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين في صدارة قائمة الهدافين، حيث رفع الفرنسي رصيده إلى 21 هدفاً، وهو نفس رصيد اللاعب الإنجليزي الدولي.

وساهم هدفا مبابي أمام فياريال بالدوري الإسباني في تجاوزه إيرلينج هالاند في تلك القائمة، حيث فشل المهاجم النرويجي في التسجيل خلال فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون في البريميرليج، ليتوقف رصيده عند 20 هدفاً. كما فشل هاري كين أيضاً في التسجيل خلال هزيمة بايرن ميونيخ غير المتوقعة أمام أوجسبورج في الدوري الألماني.

لكن كيف يتم حساب الأهداف في سباق الحذاء الذهبي، حيث يتم حساب نقاط جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بضرب عدد أهداف الدوري المحلية في معامل صعوبة الدوري، حيث تمنح الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) نقطتين لكل هدف، و1.5 نقطة للدوريات المتوسطة (مثل الهولندي والبرتغالي)، ونقطة واحدة للدوريات الأقل تصنيفاً، ويضمن هذا النظام أن تحتسب الأهداف المسجلة في الدوريات الأكثر تنافسية بقيمة أكبر في الترتيب النهائي.

تصنيف الحذاء الذهبي الحالي

1.هاري كين (بايرن ميونيخ) 21 هدفاً× 2 نقطة= 42 نقطة

2.كيليان مبابي (ريال مدريد) 21 هدفاً× 2 نقطة= 42 نقطة

3.إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 20 هدفاً× 2 نقطة= 40 نقطة

4.إيجور تياجو (برينتفورد) 16 هدفاً× 2 نقطة = 32 نقطة

5.داركو ليماجيتش (داوجافا ريجا) 29 هدفاً× 1 نقطة= 29 نقطة

6.فانجيليس بافليديس (بنفيكا) 19 هدفاً× 1.5 نقطة= 28.5 نقطة

7.فيدات موريكي (مايوركا) 14 هدفاً× 2 نقطة= 28 نقطة

8.إبراهيم دياباتي (جايس جوتنبرج) 18 هدفاً× 1.5 نقطة= 27 نقطة

9.دانيال كارلسباك (ساربسبورج 08) 18 هدفاً× 1.5 نقطة= 27 نقطة

10.أوجست بريسك فلايجر (يورجوردينس) 18 هدفاً× 1.5 نقطة= 27 نقطة

11.أياسي أويدا (فينورد روتردام) 18 هدفاً× 1.5 نقطة= 27 نقطة