«الدولي للسيارات» يعيد مونديال الراليات إلى الولايات المتحدة

دبي (الاتحاد)

شرع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بتسريع خطط عودة بطولة العالم للراليات (WRC) إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالإعلان عن جولة تجريبية مقرر إقامتها هناك في منتصف عام 2026.

وستقام هذه الجولة التجريبية، التي تنظم بالتعاون مع لجنة منافسة السيارات في الولايات المتحدة في الفترة من 11 إلى 17 يونيو المقبل، حيث يجري مندوبو الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) فحصاً وتقييماً شاملين لجميع جوانب تنظيم الجولة، بدءاً من العمليات الرياضية وصولاً إلى بروتوكولات السلامة .

ويعد الهدف من هذه الجولة هو تقييم إمكانية استضافة جولة كاملة من بطولة العالم للراليات (WRC)، وسيمهد نجاحها الطريق أمام الولايات المتحدة للانضمام مجدداً إلى روزنامة البطولة في عام 2027، ويمثل هذا إنجازاً هاماً لكل من البطولة ورياضة الراليات في البلاد.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): "تمثل الولايات المتحدة إحدى أهم فرص النمو لبطولة العالم للراليات التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأميركية دولة تعد فيها رياضة السيارات جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها، حيث تضم بطولات محلية عالمية المستوى، وشغفاً متزايداً بالمنافسة العالمية، نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز حضور الاتحاد الدولي للسيارات في الولايات المتحدة، وضمان أن تصبح رياضة الراليات ركيزة أساسية لمستقبلها."

"مع وجود خمس فعاليات معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات ضمن ثلاث بطولات عالمية للاتحاد الدولي للسيارات في جميع أنحاء البلاد، فإن الأسس راسخة. والآن هو الوقت المناسب للبناء على هذا الزخم ."

واختتم قائلاً: "إن توسيع بطولة العالم للراليات (WRC) لتشمل أميركا الشمالية لن يعزز فقط الانتشار العالمي للبطولة، بل سيربط رياضة الراليات بقاعدة جماهيرية متنامية، وواعية وشغوفة، في سوق يشهد نمواً متسارعاً في المشاركة والتفاعل".

وبفضل تاريخها العريق في الولايات المتحدة، شهدت رياضة الراليات زخماً متجدداً في السنوات الأخيرة مدفوعة بالمشاركة الشعبية وقوة بطولة الرابطة الأمريكية للراليات الوطنية. وتوفر هذه الثقافة الحيوية للراليات أساساً متيناً لحدث عالمي المستوى ضمن بطولة العالم للراليات.

إن احتمال عودة بطولة العالم للراليات (WRC) إلى الولايات المتحدة يعكس الطموح المشترك للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ومنظمي البطولة لتوسيع نطاقها العالمي في بلد يتمتع بتراث رياضي غني وشغف متزايد برياضة الراليات، مما يفتح فصلاً جديداً مثيراً في سلسلة الراليات الأبرز عالمياً.